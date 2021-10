Las 63,000 empresas inscritas al Registro de Prestadoras de Servicios Especializados (REPSE) están expuestas a ser inspeccionadas por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en dos casos: cuando haya denuncias por el uso del registro para mantener esquemas de subcontratación que no sean servicios especializados, y en caso de que hayan presentado documentación falsa para cumplir sólo con el registro.

Así lo informó el titular de la Unidad de Trabajo Digno, Alejandro Salafranca, tras detallar que las autoridades laborales iniciarán con la etapa de inspección de cumplimiento de las empresas que concluyeron con su registro al que se sumaron 71,000 compañía, de las cuales 93% recibieron contestación, siendo el 88% en sentido positivo y el 12% restante en negativo.

Aun cuando no se trata de una inspección masiva, Salafranca comentó que éstas serán inspecciones estratégicas enfocadas hacia aquellos registros que de acuerdo con el análisis de datos se vislumbren como foco rojo.

“Debemos de tener claro que casi 70% de la información que las empresas dieron para inscribirse al REPSE son auto declarativas, de buena fe, por lo que ahora se trata de confirmar que se trata de datos ciertos, que las direcciones existen, que la empresa se dedica a lo que dijo que se dedicaba”, agregó.

Las inspecciones no debieran preocupar a las compañías, “los empresarios han cumplido con la ley, porque el único que tiene algo que temer es el que haya usado el REPSE como instrumento de simulación, estamos convencidos de que la inmensa mayoría de las empresas han manifestado la verdad, solicitado el registro de manera impecable y, por tanto, para ellas las inspecciones arrojaron resultados satisfactorios”.

El titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS dio a conocer que, al primero de septiembre, fecha en que concluyó el plazo transitorio para inscribirse al REPSE y seguir contando con sus beneficios fiscales; no obstante, el Registro sigue en funcionamiento y sumando empresas todos los días, por lo que urgió a quien no haya cumplido con el trámite lo haga, para no caer en la ilegalidad, porque las consecuencias de actuar fuera de la ley son fuertes.

¿Quiénes se registraron en el REPSE?

En el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados no sólo se encuentran las compañías, cuyo objeto social era justamente la subcontratación.

Es el caso BBVA, con el registro AR14 / 2021-08-31, y cuyos servicios ofrece son actividades complementarias prestadas únicamente a empresas de su mismo grupo empresarial tales como: Servicio de Análisis y Conocimiento de Clientes; Servicios Administrativos; Servicios Contables y Fiscales; Servicios de Administración de Riesgos; Servicios de Auditoría; Servicios de Control Interno; Servicios de Desarrollo y Promoción de Negocios Marketing y Publicidad; Servicios de Gestión de Inmueble; Servicios de Ingeniería de Procesos; Servicios de Recursos Humanos; Servicios Financieros y Servicios Jurídicos.

Si bien el artículo 13 permite servicios especializados u obras complementarias, pero “no se entiende cómo es que la empresa dedicada al sector financiero, con el mismo nombre, se dedica a un servicio complementario”, cuestionó Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio Laboral.

En el REPSE también se encuentra Santander, cuyo registro se enfoca a los relacionados con “pactar con terceros, incluyendo a otras Instituciones de crédito o entidades financieras, la prestación de servicios necesarios para su operación, así como comisiones para realizar las operaciones previstas”.

pilar.martinez@eleconomista.mx