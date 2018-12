En los últimos 65 años, se han generado 8,300 millones de toneladas de plástico, a nivel mundial, que equivalen a 10,000 veces el peso de la torre Eiffel en París, de acuerdo con el estudio “Production, use, and fate of all plastics ever made” publicado en la revista Science Advances en el 2017.

El problema es que sólo 9% se recicla, mientras que el resto termina en el ecosistema y en los mares, que cada año reciben 8 millones de toneladas de plástico y, de seguir así, para el 2020 la cifra puede alcanzar 500 millones de toneladas.

En México, el consumo de PET es de 722,000 toneladas al año. El país es el primer consumidor de envases de agua embotellada en el mundo, según la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.

Según la asociación ambiental sin fines de lucro Ecoce, México tiene un importante avance en acopio y reciclaje de PET, ya que en los últimos 15 años pasó de 6 a 58%, superior a países como Brasil (42%), Canadá (40%) y Estados Unidos (31 por ciento). Noruega es el que más cultura de reciclaje tiene con 95 por ciento.

Esto se debe a que la concientización por los efectos del PET cada vez es mayor, por lo que más personas buscan hacer algo al respecto. Ejemplo de ello es el mexicano Carlos González, CEO de la empresa EcoDom, ubicada en Xicotepec de Juárez, Puebla, que convierte los desechos de plástico en materiales y viviendas de bajo costo para personas de pocos ingresos.

González creció en la sierra de Puebla, donde la pobreza, la falta de acceso a viviendas dignas y la contaminación lo llevaron a crear en el 2012 EcoDom.

“Nuestro objetivo es hacer una limpieza profunda en México y el mundo de los plásticos, un material que tiene mucho potencial porque no se biodegrada, no se humedece ni apolilla y eso para la construcción ofrece muchas ventajas”, explicó el emprendedor. Los plásticos que utiliza la empresa son principalmente PET, pero también polietileno de alta densidad, polipropileno y ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) que se encuentran en cubetas rotas, juguetes o bolsas.

González los compra a pequeñas empresas que los venden por kilo o a recolectores independientes.

“Seleccionamos los plásticos y, con un proceso industrial, se muelen para generar la hojuela, se pasa a un molde, lo fundimos y cuando se encuentra en estado plasmático se pasa a una prensa donde se da la presión adecuada, para así tener la base de los productos”, expuso González.

Un muro requiere cerca de 6 kilogramos de plástico y tiene un costo entre 50 y 60 pesos.

La empresa se enfoca en tres ejes: venta de materiales hechos de plástico como muros estructurales, loza, entrepiso y techos térmicos; el servicio de construcción que genera ganancias a través de construir un porcentaje de la casa y un tercero es la venta inmobiliaria, destinada a personas de escasos recursos.

De estos ingresos, 10% se vuelca en acciones sociales. La empresa los utiliza para subsidiar el costo de casas completas de 42 m2, por las que se pagan únicamente 5,000 y 1,000 pesos por una recámara. El dinero puede aportarse, incluso, como mano de obra.

“En sí, el costo de una vivienda es menor que si se construye con block de concreto. Nuestro sistema es el doble de resistente a cargas diagonales en comparación con la mampostería tradicional, lo que acelera la construcción a 100%, permitiendo ahorros finales hasta de 25 por ciento. Una construcción tradicional ronda los 2.5 kilogramos por cm2 de resistencia. La nuestra es de hasta 5.30 kilogramos por cm2, casi el doble”, indicó el CEO de EcoDom.

Carlos comenzó el proyecto solo, pero tuvo la colaboración de su socia Eily Cristell Velázquez, y hoy tiene tres socios más.