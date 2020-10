El negocio de la leche es un negocio muy estacional y la estacionalidad disminuye la producción de leche en los meses de calor, que es cuando menos flujo de recursos tienen los productores y es desafortunadamente, cuando más flujo requieren, así lo consideró María Luisa Marroquín, directora general de la Unión de Crédito Industrial y Agropecuario de la Laguna (UCIALSA).

Explicó que en los meses de abril a junio se dan las mejores cosechas de alfalfa y de forrajes y esto es un complemento muy importante para la dieta alimenticia de las vacas y además, los productores tienen que comprar este insumo prácticamente para todo el año.

“De julio a septiembre viene la cosecha de silo de maíz, y también lo tienen que adquirir para obtener los mejores precios, prácticamente para los siguientes meses”, dijo María Luisa Marroquín.

Dijo que cuando menos flujo tienen los productores es porque la leche les disminuye hasta 30%, entre marzo y septiembre, la curva puede ir a la baja y tienen mucha necesidad de efectivo.

“En los últimos 45 días se ha incrementado el precio de los commodities, especialmente del maíz y de la pasta de soya, que son fundamentales para la dieta alimenticia, entonces, ésta combinación está siendo perversa para sus recursos, de ahí que requieren solicitar crédito”, mencionó la directiva.

Financiamientos

Dijo que afortunadamente, son una Unión de Crédito que está orientada al sector agropecuario, fundamentalmente a los productores de leche para Grupo Lala y es una Unión de Crédito cerrada.

“Es un sector que no ha sufrido temas de demanda de productos por la pandemia, más bien se ha incrementado la demanda de algunos de ellos. Nosotros no hemos visto disminuir el apetito de crédito, tuvimos algunas bajas en los niveles de cartera que

tenemos, pero obedeció a otros temas, porque nuestros socios recibieron un pago importante de dividendos el año pasado asociados con sus otras actividades con Grupo Lala y otras empresas que son propietarios”, mencionó María Luisa Marroquín.

Explicó que se encuentran en buenos niveles, de 4,000 millones de pesos de colocación, para apoyar a los acreditados.

UCIALSA ofrece créditos de corto plazo de habilitación, avio o revolvente, y créditos de largo plazo ya sea refaccionario o simple. “El 90% de nuestros asociados requieren el crédito para producción de leche, pero quien, lo solicita para engorda de ganado, producción de tomate, de nuez, etc, y uno que otro, que tiene un negocio inmobiliario”.

Dijo que prácticamente todos los créditos de largo plazo son trajes a la medida para los productores del ganado lechero. “Nos fijamos en el comportamiento de su producción de leche, si tiene más estacionalidad, si trae un problema ya sea que se le incrementó la mortandad del ganado, tuvo que desechar ganado porque ya no le era productivo y le adecuamos esa tabla de pagos y la estructura de garantías en una situación especifica”.

Cartera vencida

La directora de UCIALSA explicó su modelo de negocio: “tenemos un acuerdo de retención de pago con los productores mediante una de las empresas del Grupo Lala, entonces realmente estamos muy bien, ya que no tenemos temas de cartera vencida, por el propio modelo de negocio. No hemos tenido que entrar a ningún programa de reestructuras”.

Panorama

Consideró que el panorama económico para el sector agropecuario es positivo y se requiere capital de trabajo para crecer.

“En términos del país no es ningún secreto de que vamos a tener un decrecimiento económico importante entre 8.5 y 10.5% de acuerdo a las últimas previsiones. El Covid-19 nos agarra en un momento en que ya venía la economía desacelerándose por diversos motivos entre políticas públicas, miedos de los empresarios, etc. México no la está pasando bien al igual que muchos países se ve la situación complicada, creo que van a cambiar algunas cosas a nivel económico, y también las decisiones de los empresarios respecto de generar más empleos.

“Es muy importante que existan políticas públicas para incentivar el empleo, no nos podemos quedar con niveles de empleos tan bajos, pues es un círculo vicioso, sino crece la economía, no hay más recaudación de impuestos, etcétera”, dijo la directora de UCIALSA.

Transformación

El confinamiento por la propagación del coronavirus no ha detenido al sector financiero. “Se siguen haciendo negocios y buscando clientes de manera virtual o telefónica, principalmente para el apoyo a las empresas. Los canales de comercialización, de búsqueda y de retención de clientes están cambiando”.

Dijo que el trabajo de home office lo han aprovechado también para actualizar sus manuales, para aumentar su conocimiento en gobierno corporativo. “Invertimos mucho al factor humano en capacitación, es cansado, pero es la única forma que tenemos de hacer crecer a estos profesionistas”.

Consejos para pymes

“Que no decaigan, vienen tiempos complicados, privilegien su efectivo. Y si la empresa está teniendo algún tipo hemorragia de quemar mucho efectivo y demás, y están en un punto de no retorno, tomen decisiones difíciles”, concluyó Marroquín.

