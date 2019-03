El Corte Inglés ha incorporado gimnasios, centros de estética, spas y hasta centros donde pasar la (televisión interactiva) ITV a su red de grandes almacenes para potenciar el tráfico en sus tiendas y ofrecer experiencias diferenciales respecto a su competencia.

“Cualquiera puede comprar un producto hoy en día por Internet, así que tenemos que ofrecer servicios diferenciales si queremos que los clientes sigan viniendo en el futuro a nuestros centros”, afirma Arsenio de la Vega, director de Ventas de El Corte Inglés.

El grupo de grandes almacenes asegura que tiene dos obsesiones en todas las decisiones que toma en la actualidad: desarrollar una estrategia omnicanal ganadora y diferenciarse de los gigantes online a través de las experiencias que ofrece en sus centros. En ambos casos, sus grandes almacenes situados en el centro de las ciudades están jugando un papel decisivo.

El Corte Inglés comenzó hace meses a utilizar sus grandes almacenes como polos logísticos desde los que repartir pedidos online en menos de dos horas en la mayoría de ciudades españolas, pero, en paralelo a esta labor, ha desarrollado una red de servicios que espera que le sirva para fidelizar a sus clientes y aumentar el tráfico de sus tiendas.

“En el pasado nos basábamos en tener el producto que otros no daban y dar un servicio personalizado a los clientes y luego en atraer marcas internacionales en exclusiva, pero eso ya se ha quedado corto. El objetivo ahora es que los clientes vengan a los centros para hacer más cosas que comprar. Cualquier establecimiento que quiera triunfar ahora necesita ofrecer experiencias que Internet no puede dar”, señala De la Vega. Actualmente, más de 5% de la superficie de sus centros no se dedica ya a la venta, sino a dar servicios como gimnasios, spas y centros de estética.

Hace apenas dos semanas, El Corte Inglés abrió en Valencia su primer gimnasio de la mano de New Balance, un espacio que se une a la red de servicios que el grupo ha tejido en los últimos años. En la lista, aparecen cinco spas, más de 200 centros de salud y belleza, 400 espacios de gastronomía que acogen a 15 estrellas Michelin y 50 personal shopper.

Algunas tiendas ofrecen además servicios que llaman la atención, como la limpieza de calzado, centros donde pasar la ITV (tiene dos en Alcalá de Henares y Arroyosur) o incluso circuitos de karts. La oferta se completa con otras apuestas menos llamativas, pero que sirven para atraer también al público, como áreas donde analizan la pisada de los corredores antes de comprar sus zapatillas, clínicas dentales, floristerías o relojeros.

“Tenemos 94 centros y lo que en un momento pudo parecer una debilidad se ha convertido en capacidad para ofrecer servicios únicos”, señala. “Sabemos que las experiencias son el camino por el que va a crecer el comercio”.

Algunos servicios de El Corte Inglés sirven para dar una nueva vida a espacios de venta que no estaban teniendo el rendimiento debido, mientras que otros ocupan lugares de mucho tráfico para ofrecer experiencias muy diferenciales. Es el caso de los cuatro córneres que LaLiga y El Corte Inglés tienen abiertos en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Por ellos han pasado más de 87,000 personas desde diciembre.

La oferta incluye actividades interactivas, tener la posibilidad de convertir al visitante en un cromo de LaLiga, poder comprar un recuerdo personalizado de su equipo o hacer de árbitro.