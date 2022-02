La creciente necesidad de infraestructura de transporte en México es uno de los motivos por los que la empresa de origen francés Egis planea invertir entre 10 y 15 millones de euros para comprar alguna firma local de ingeniería, incrementar su presencia y elaborar propuestas no solicitadas para el desarrollo de autopistas, dijo su CEO Laurent Germain.

En conferencia de prensa, el directivo recordó que actualmente operan cuatro autopistas en México, incluido el servicio de mantenimiento, reparación y operación de la concesión Golfo-Centro, al formar parte de consorcios con firmas locales.

Al preguntar al directivo sobre su interés por expandir su presencia en México, a pesar del nulo interés del gobierno federal por licitar nuevas concesiones, dijo que su apuesta es firme y a largo plazo.

“Por lo general, la entrega de concesiones tiene momentos específicos en todo el mundo. Hay olas con muchas concesiones y por algunos años no hay nada, es lo que sucedió en Francia. Puede ocurrir que en los siguientes tres años no habrá nuevas, pero en Egis pensamos en el largo plazo. Estoy convencido de que habrá nuevas concesiones en el mercado mexicano porque simplemente se requiere”, explicó.

Durante el encuentro, también se presentó al director de la empresa en México, Jesús Muñoz, quien asumió el cargo a mediados del año 2021, quien venía de laborar en la firma Thales y coincidió: El gobierno no ha licitado recientemente nuevas oportunidades y, por consiguiente, es algo que se conoce en el mercado. No obstante, las necesidades están, las demandas están. Vamos a seguir elaborando propuestas no solicitadas (sobre todo en el ámbito urbano e interurbano con corredores que ayuden a mejorar la conectividad), para presentarlas.

Participan en el Tren Maya

Actualmente Egis forma parte de los consorcios que tienen a su cargo tareas de supervisión de la construcción de la plataforma ferroviaria y la vía férrea de los tramos 4 y 5 sur del Tren Maya, además de hacer tareas de asistencia técnicas en líneas de los Metros de la Ciudad de México y Guadalajara.

En su conformación, el 75% de la empresa se dedica a tareas de consultoría y asesoría a constructores y tiene presencia en más de 160 países, el resto del negocio se dedica a la concesión, mantenimiento y operación de autopistas y aeropuertos, entre otras infraestructuras.

Sobre su participación en el Tren Maya, reconoció que es una obra que cuenta con un alto componente político y, por su parte, están dedicados a cumplir puntualmente con los contratos que tienen asignados.

Laurent Germain aseguró que la empresa que dirige encuentra un ambiente favorable para seguir creciendo en México y por ello buscan adquirir una empresa local.

“Normalmente no comento sobre cuestiones políticas de ningún lugar, pero sí puedo decir que en los últimos años mi negocio aquí se ha incrementado bastante. ¿Es mi equipo el responsable o el gobierno?, no lo tengo claro, pero es un hecho, hay más actividad. No tengo razón para que con el mismo gobierno no pueda incrementar mi nivel de trabajo”.

