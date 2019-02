El gobierno mexicano revisa posibles anomalías en más de 5,000 concesiones mineras que tienen trámites de cancelación, informó este miércoles el subsecretario de Minería, Francisco Quiroga.

En el Registro Público de Minería hay 25,221 títulos vigentes de concesión minera, que amparan 20 millones 970,000 hectáreas.

“Tenemos miles de trámites de cancelación pendientes, los estamos revisando para asegurarnos que se hicieron de manera correcta y que no se afectan los derechos de ninguna de las partes, más de 5,000”, dijo Quiroga a periodistas, en el México Mining Forum 2019, celebrado en la Ciudad de México.

Algunas cancelaciones de concesiones han sido solicitadas por activistas y ambientalistas.

“Tenemos más de 20,000 trámites pendientes de los cuales más de 5,000 son de liberación de terrenos, más de 5,000 son cancelaciones; tenemos que asegurarnos que esto se hace de la manera correcta para no afectar derechos, para no generar mayor incertidumbre y también para no generarnos mayores trámites”, añadió Quiroga.

El resto de los trámites corresponden supervisiones y revisiones de obligaciones, entre otros. “Tenemos un rezago grande y creciente”, dijo el funcionario.

Para operar una unidad minera se requiere el respaldo de las comunidades establecidas en la zona y, para ello, es primordial llevar a cabo una consulta. “Ése es uno de los medios para buscar conjunción de voluntades”, comentó.

En noviembre pasado, el grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Senadores propuso un paquete de reformas a la Ley Minera que incluye, entre otros aspectos, la cancelación de concesiones.

De aprobarse la iniciativa correspondiente, el Servicio Geológico Mexicano podrá realizar estudios de impacto social respecto a las áreas objeto de concesión y asignación mineras, y la Secretaría de Economía declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo, en cuyo caso procedería la cancelación de concesiones y asignaciones. Los cambios buscan garantizar que toda concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas mineras atienda los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar.

Adicionalmente, obligaría a los titulares de concesiones mineras a que destinen un monto para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades o localidades en las que realicen sus actividades de exploración y explotación.

El mes pesado, el senador Napoleón Gómez Urrutia, quien encabeza el mayor sindicato minero del país, dijo a Reuters que impulsará una regulación más estricta para las nuevas concesiones en la industria, así como menos restricciones para cancelar permisos de exploración y explotación. La industria minera de México es un importante generador de ingresos, que aporta 8.3% al Producto Interno Bruto (PIB) industrial y 2.5% al PIB nacional. Brinda soporte a más de 370,000 empleos directos y más de 1.7 millones de empleos indirectos.

La lista de grandes empresas mineras de propiedad mexicana incluye a Peñoles, Minera Frisco, Grupo México, Peña Colorada y Mexicana de Cobre. Otras importantes empresas contratistas y proveedores de servicios de propiedad mexicana incluyen a Signum, Cominvi, Alfil y GDI.

Mineras caen en bolsa

Luego del anuncio, las acciones de las empresas del sector minero reaccionaron negativamente al presentar una caída promedio de 1.02% y una pérdida en valor de mercado de 6,843 millones de pesos.

La empresa Grupo México fue la emisora que registró el mayor retroceso, tras presentar sus títulos una contracción de 1.71%, lo cual equivale a una pérdida de valor de mercado de alrededor de 6,151 millones de pesos, al pasar de 353,205 millones a 359,356 millones de pesos.

La minera regiomontana Autlán resultó la segunda con mayor retroceso en sus papeles, al mostrar un ajuste a la baja de 0.70%, y con ello se observó una disminución de 25 millones de pesos en valor de mercado, para ubicarse en 3,480 millones de pesos.

La empresa productora de oro y plata Grupo Peñoles también salió afectada, pero en menor medida, donde sus papeles registraron una disminución de 0.66%, originando una pérdida en su valor capitalización de 667 millones de pesos. (Con información de Ricardo Jiménez)

Producirá 5.2 millones de onzas

México construye mina de plata de clase mundial

México construye un mina de plata, plomo y zinc con recursos de clase mundial (rentabilidad minera de largo plazo), la cual tendrá una producción anual de 5.2 millones de onzas de plata, lo que la ubicaría como la décima mayor mina de este metal precioso en el país.

Actualmente Sunshine Silver Mine y Dowa Holdings Co Ltd Japan construyen la mina, llamada Los Gatos, en el municipio de Satevó, en Chihuahua, con una inversión de 316 millones de dólares. La mina tendrá asimismo una capacidad de producción anual de 50 millones de libras de zinc (se colocaría como la cuarta más grande de este mineral en México) y 37 millones de libras de plomo (sería la segunda más grande en el país).

Esas posiciones son relativas, dado que consideran la clasificación de las principales minas de México en el 2017.

La construcción de Los Gatos comenzó a mediados de octubre del 2017, su puesta en marcha está prevista para finales del 2019 y, hasta septiembre del 2018, el efectivo gastado era de 135 millones de dólares.

El proyecto emplea actualmente a más de 1,000 personas, el contratista EPCM (Ingeniería, Adquisiciones, Construcción y Gestión) es M3 Ingeniería, el contratista de desarrollo minero es Cementación y la producción prevista del proyecto alcanza 2,500 ton/día.

De acuerdo con la Cámara Minera de México, 70% del territorio de México tiene un potencial geológico sobresaliente para la minería, y este potencial hace de México el cuarto destino de Inversión Extranjera Directa (IED) más grande del mundo en el sector y el primer destino en América Latina. La mayor parte de la IED fue realizada por empresas de España, Alemania, Israel, Estados Unidos y Canadá, este último con el mayor stock general de inversiones mineras en el país.

Si bien la industria minera de México está dominada por compañías canadienses, hay un importante capital mexicano involucrado en algunas de las minas más importantes que producen plata, oro y otros metales importantes, además de minerales no metálicos.

Francisco Quiroga, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, dijo que el nuevo gobierno tendrá un enfoque más colaborativo y de transparencia entre las autoridades, las empresas, las comunidades, los políticos, los gremios y los sindicatos. En el México Mining Forum 2019, también dijo que la Secretaría de Economía operará una ventanilla única para realizar todos los trámites del sector.

