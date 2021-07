El gobierno de Estados Unidos pretende aplicar reglas de origen en materia laboral más estrictas de lo que considera México en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), informó Fernando Ruiz Huarte, director general del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce).

A la fecha, esta controversia se mantiene en las conversaciones de los tres países para la implementación del acuerdo comercial, sin que afecte todavía las ventajas arancelarias de las empresas en la región.

En la producción de autos, el T-MEC incrementa el Valor de Contenido Regional (VCR) de 62.5 a 75%, con una nueva metodología.

Como parte de los cambios, se establecieron requisitos salariales que estipulan que entre 40 y 45% del contenido del automóvil lo hagan trabajadores que ganen al menos 16 dólares por hora.

Ruiz Huarte expuso que mientras México considera que en estas reglas se puede acumular origen entre los tres países para cumplir con el contenido laboral, Estados Unidos interpreta que no debe acumularse en los autos la parte que este último país aporta de contenido laboral en las exportaciones mexicanas.

“Nosotros interpretamos que la regla de origen es regional, de tal manera que si compramos algún producto o una manufactura de Estados Unidos y la terminamos en México o la incorporamos a los automóviles o camiones en México, ese 30% se puede cumplir porque, supongamos que traemos de Estados Unidos los frenos, la suspensión, las llantas o cualquiera de estos productos, si se fabricaron en Estados Unidos o en Canadá están cumpliendo la regla de origen en cuanto a los 16 dólares por hora y entonces al sumarlo estamos cumpliendo con parte de esto”, dijo Ruiz Huarte.

Desde el 1 de julio de 2020, el Valor de Contenido Laboral (VCL) exigido por el T-MEC fue 30%, que consta de al menos 15 puntos porcentuales de gastos en materiales y mano de obra con salarios altos, no más de 10 puntos porcentuales de gastos en tecnología y no más de 5 puntos porcentuales de gastos en montaje de salarios altos.

Esta cláusula estaría vigente a partir del 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021.

“Hay autoridades en Estados Unidos que piensan que esto no debe ser, sino que los productos que deban de cumplir con estos 16 dólares deben ser productos producidos solamente en México y no tomarlos como región, lo cual nos parece que no va a de acuerdo con el espíritu del T-MEC”, añadió Ruiz Huarte.

Gradualmente, los porcentajes de VCL subirán hasta llegar a 40%, que consiste en al menos 25 puntos porcentuales de gastos en materiales y mano de obra con salarios altos, no más de 10 puntos porcentuales de gastos en tecnología y no más de 5 puntos porcentuales de gastos en montaje de salarios altos, a partir del 1 de julio de 2023 y posteriormente.

Hasta ahora se está en pláticas sobre las distintas maneras de interpretación de las reglas”, comentó Ruiz Huarte.

Por lo mientras, según él, no hay ningún efecto sobre este tema, entre otras cosas, porque la pandemia retrasó todos los trabajos que los gobiernos de los tres países llevan a cabo para el inicio del T-MEC y su interpretación.

En la industria automotriz, la mayoría de las empresas terminales pidieron una prórroga para cumplir con la nueva reglas de origen, la cual fue autorizada por la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR, por su sigla en inglés), de tal manera que hasta hoy no se están aplicando las nuevas reglas de origen del T-MEC más que en un par de empresas terminales que no pidieron prórroga, porque justamente pudieron cumplir con la normatividad que se negoció.

Ruiz Huerta confió en que este tema se resolverá sin complicaciones por el alto grado de integración regional en la industria automotriz.

