La reforma laboral en México mantiene dos versiones distintas sobre su aprobación: por una parte está aquella que proviene de los integrantes de Morena, el grupo político mayoritario de la Cámara de Diputados, que afirma que el proyecto de reforma va avanzado hasta en un 80%, mientras que los integrantes de los partidos de oposición indican que no hay ni siquiera un proyecto que se les haya hecho de su conocimiento y que, incluso, ni siquiera hay fecha para tratar el tema.

En entrevista con El Economista, por separado, los diputados de Morena Anita Sánchez, secretaria de la Comisión de Trabajo y Miguel Ángel Chico Herrera, integrante de la misma, afirmaron que el proyecto de reforma laboral lleva un avance importante además de enfatizar que será en este periodo ordinario de sesiones de la Cámara baja, que termina el 30 de abril próximo, cuando se discuta y apruebe en las comisiones el proyecto de reforma laboral.

“Va muy avanzada la ley secundaria en materia de justicia laboral, yo confió que antes de que termine el periodo ordinario de sesiones podamos tener esta ley secundaria en materia de justicia laboral”, dijo Chico Herrera quien en la legislatura pasada fue presidente de la Comisión de trabajo del Senado de la República.

Anita Sánchez precisó que el proyecto de reforma está basado en la propuesta que envió el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados; va avanzado en un 80 % y se discutirá y eventualmente se aprobará en comisiones en las semanas finales de abril.

“Prácticamente está, digamos, planeada la reforma laboral, la reforma la vamos a aprobar de hecho a finales de abril... De hecho, tenemos casi en puerta el pre dictamen para analizarlo dentro de la Comisión.

En contraparte, el diputado del PRI también integrante de la comisión del Trabajo y dirigente de la Unión Nacional de Sindicatos Minero-Metalúrgico y Metal-Mecánicos de México, Carlos Pavón Campos indicó en entrevista que no se sabe nada del dictamen de reforma laboral al interior de la Comisión de Trabajo.

“No conozco el dictamen, se lo he pedido a la Comisión que nos presente el dictamen, cuál se va a trabajar y me manda cuatro: dos de Morena, uno del PRI y uno del PRD, entonces es una situación que no tenemos claro qué se va a hacer en la Comisión”, apuntó.

El legislador priista agregó que el trabajo en la comisión ha sido casi nulo.

En tanto la diputada Priscila González de Movimiento Ciudadano e integrante de la Comisión de Trabajo, reiteró en entrevista por aparte, que son cuatro los proyectos de reforma que hay hasta el momento sin que se hayan discutido entre las fuerzas políticas.

“No hay nada, de hecho, estos 15 días que no sesionamos en Cámara también detuvo el trabajo en la Comisión, todavía no se sabe cuándo vamos a trabajar y dictaminar en la Comisión, yo veo muy complicado que salga en estos próximos días”, expuso.

Presión y excusa, dichos de Pelosi

Este martes la congresista demócrata Nancy Pelosi puso en el centro de la discusión política en Estados Unidos la reforma laboral mexicana al indicar que mientras no se apruebe, el Congreso estadounidense no analizará la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Ante esta postura, diputados de Morena, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano lamentaron la postura de la congresista y afirmaron que no se aceptarán presiones externas sobre la aprobación de la reforma laboral. “Yo lamento mucho que ahora tengamos tantas presiones de Estados Unidos, primero el presidente (Donald Trump), ahora también en la Cámara de Representantes, pero nosotros vamos a cumplir con los mexicanos, con los inversionistas que arriesgan su capital y no por presiones, llámese Nancy Pelosi, con todo respeto”, indicó el diputado de Morena, Chico Herrera.

Por su parte Pavón Campo (PRI), indicó que la reforma laboral debe ser una cuestión que sólo se analicen las voces de los mexicanos y deben permear presiones externas.

