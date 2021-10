Al calificarla como “aberrante” a la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la oposición en la Cámara de Diputados (PRI, PAN, PRD y MC) advirtió que no apoyarán esta iniciativa, ya que el daño económico, tan sólo por compensaciones a los inversionistas podría ser de 120,000 millones de dólares, lo que el país “no podría tolerar”.

“A la propuesta de reforma del sector eléctrico hay que rechazarla, casi de forma distintiva, está bien que haya análisis, pero no hay un solo especialista en el tema energético que no haya puesto el grito en el cielo y repudiado esta contrarreforma, no hay elementos que discutir”, afirmó Gabriel Quadri, diputado del PAN.

Al participar en la mesa de legisladores sobre Beneficios o afectaciones de la reforma energética, en el Foro Diálogo Abierto sobre la reforma eléctrica, organizado por la Coparmex, el legislador de la Alianza por México alertó que de aprobarse la iniciativa, se generaría una compensación masiva, “según expertos, le costaría al país entre 60,000 y 120,000 millones de dólares, sería en demandas, amparos, paneles y controversias, y romper con el T-MEC, TLCUEM y Acuerdo del Pacífico, que obligaría a México a sufrir represalias comerciales, por las barbaridades”.

Quadri sostuvo que “México no podría tolerar (imponer una reforma costosa), después de haberle impuesto a la nación un daño patrimonial con la cancelación del aeropuerto en Texcoco, eso sería ya la puntilla y estaríamos en un país de locura”.

Elizabeth Pérez, vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRD, lamentó que la iniciativa de reforma genera enormes daños al medio ambiente e impide a México cumplir con la agenda 2030 de la ONU. “En lugar de aprobar la reforma, (como PRD) obligar a la Comisión Federal de Electricidad que haga y caminemos a la generación y producción sustentable que ayudan al bolsillo de los mexicanos”.

