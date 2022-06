Luis Eduardo González Cepeda, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, (UMFFAAC) denunció la comercialización de plaguicidas ilegales en tiendas de autoservicios y demandó la participación enérgica de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El presidente de la UMFFAAC recordó que el pasado 17 de mayo se informó al público sobre el riesgo a la salud de la venta de plaguicidas ilegales de la marca BOOM! y Max Control en tiendas de autoservicio como Home Depot, HEB, Soriana, ACE Hardware, Mercado Libre y Walmart, pero desde entonces la Cofepris no ha realizado ninguna acción para retirarlos del mercado.

Cabe señalar que el pasado 14 de abril, la Cofepris dio a conocer operativos en supermercados para retirar varios productos que no cumplían con el requisito del etiquetado, “pero tratándose de sustancias como plaguicidas ilegales, no ha actuado”, destacó.

Por su parte, el director ejecutivo de Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología A. C., PROCCYT, Cristian García de Paz, dijo que la grave omisión de Cofepris “refleja la disparidad de criterios con la que actúa, puesto que, por un lado, no tiene problema en publicitar acciones para retirar productos alimenticios que no cumplen con normas de etiquetado, pero por otro, no le da importancia a un asunto tan relevante como la venta de plaguicidas ilegales para uso en hogares, cuando están autorizados exclusivamente para uso agrícola, es decir, se venden con registros que no están avalados por la propia Cofepris.”

Por lo que ambos directivos hicieron un respetuoso, pero enérgico llamado a la Cofepris, para que retire del mercado los plaguicidas ilegales que se venden en tiendas y en línea, ante el riesgo a la salud que implica su venta a los consumidores que sin saberlo, adquieren productos sin un registro válido expedido por la autoridad competente.

rrg