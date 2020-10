La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) aseguró que a partir del fin de semana pasado, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevó a cabo suspensiones de dispensarios gasolineros en establecimientos donde presentaron facturas de compra de equipos para actualizar sus bombas y cumplir con la nueva NOM-005 SCFI 2017 para controles volumétricos que garantice que se expiden litros de a litro de combustible adquirido legalmente y entró en vigor el 8 de octubre, por lo que pidieron la intervención del gobierno federal para apresurar los procesos de venta de los proveedores de equipos de actualización.

Al no contar con respuesta favorable de la Secretaría de Economía, la organización de gasolineros se dirigió al presidente Andrés Manuel López Obrador en una misiva en que solicitan su intervención para que, en seguimiento a los acuerdos derivados del tratado de libre comercio interceda ante el gobierno de los Estados Unidos con la finalidad de que los fabricantes de estos equipos intensifiquen los procesos de fabricación y cuenten con las facilidades necesarias para que apresuren de manera expedita los requerimientos de suministro de los distribuidores de dispensarios en México.

Así mismo, pidieron que en México se den todas las facilidades en los procesos de importación e internación de estos equipos y componentes y de esa manera sea posible atender la demanda de las estaciones de servicio y a los empresarios gasolineros.

“El motivo principal es que los fabricantes y proveedores de estos dispensarios no cuentan, en México, con suficiente inventario (stock) de tales equipos y de kits de escalamiento. Aun cuando la inmensa mayoría de los empresarios gasolineros han realizado en tiempo y forma las solicitudes de compra, a esta fecha los proveedores no han podido atender todos los pedidos y han informado que las fábricas no se dan abasto para atender la demanda de dispensarios que se requieren en México, aproximadamente 59,000 unidades”, expusieron.

Proveedores piden seis meses más

Por su parte, la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES), que agrupa a fabricantes y distribuidores de dispensarios que venden equipos y servicios especializados a más de 78% de las estaciones de expendio gasolinero en el país, pidieron de nueva cuenta que dentro de las visitas de verificación relacionadas con el cumplimiento de la norma, se tome en consideración el documento que compruebe que la estación de servicio ya ha solicitado, e incluso pagado, los equipos y que se efectúe esta práctica durante los siguientes seis meses, considerando que los pedidos se recibieron durante los meses recientes, incluyendo la primera semana de octubre, lo que sería un periodo razonable para llevar a cabo los procesos de fabricación, importación, entrega e instalación de los dispensarios y kits de actualización, para que todos los gasolineros estén dentro de la norma en este periodo.

Según esta asociación, a la fecha se han cubierto las solicitudes de las estaciones de servicio que atienden nuestros asociados, alcanzando un 41% de estaciones de servicio que actualmente cumplen con la norma con sus equipos actualizados en funcionamiento, un 43% adicional, solicitó sus equipos durante los meses de agosto y septiembre; y el 16% restante aún no han realizado la solicitud de compra de equipos, principalmente por temas derivados de la presente contingencia sanitaria Covid-19.

Y es que los fabricantes y comercializadores de equipos comenzaron con la certificación de sus equipos a finales del año pasado, para iniciar la producción en las plantas, ya que estos dispensarios y los kits de actualización son para comercializarse solamente en México, por lo mismo no se tienen anticipadamente en stock.

Es importante dejar en claro que estos equipos se producen sobre pedido, de tal forma que se inicia su fabricación una vez se tiene dicha solicitud confirmada.

Adicionalmente, explicaron que otra problemática que se presenta es la relativa a la falta de sellos de calibración de dispensarios, necesarios para complementar el proceso de cumplimiento de la NOM por parte de las Unidades de Verificación acreditadas por el gobierno.