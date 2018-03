La liberalización de los mercados de la gasolina y del diésel en México abrió una oportunidad para las inversiones en el sector de las estaciones de servicio, y las empresas Petro-7, Oxxo Gas, Hidrosina, Gulf, Texaco, Combu Red y La Gas han hallado un nicho para lanzar su marca propia.

De acuerdo con el Diagnóstico de la industria de petrolíferos en México , elaborado por la Secretaría de Energía, en el país hay unas 11,431 estaciones administradas bajo un esquema de franquicia, donde el Estado de México, Jalisco y Veracruz concentran el 22 por ciento.

A su vez, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) estimó que de duplicarse este número y sumar otras 12,000 gasolineras en el país, se invertirían alrededor de 12,000 millones de dólares en los próximos años.

El organismo regulador señala que México hoy cuenta con un menor número de estaciones de servicio por habitante comparado con otros países, de alrededor de una gasolinera por cada 10,560 personas; mientras que en Estados Unidos hay una por cada 2,677 y en Brasil una por 5,158 habitantes.

En noviembre pasado, Petro-7, con 215 estaciones, presentó su nueva imagen, con la que competirá en el mercado con Petróleos Mexicanos (Pemex), además de otras marcas propias como Oxxo Gas, que prevé operar las 335 estaciones con las que cuenta bajo esa imagen, en 14 estados del país.

Los ingresos de la división de combustibles de Femsa aumentaron 34.9% en el tercer trimestre del año, ascendiendo a 7,548 millones de pesos, impulsadas por la apertura de 13 nuevas estaciones, para alcanzar 75 inauguraciones en los últimos 12 meses.

Al 30 de septiembre pasado, la compañía tenía un total de 348 estaciones de servicio Oxx Gas, cuyas ventas-mismas-estaciones incrementaron en promedio 10.3%, reflejando un aumento en el volumen promedio de 7.3 por ciento.

Asimismo, en marzo de este año la compañía Gulf dio a conocer que buscará abarcar 25% del mercado de gasolineras en México y operar hasta 2,000 estaciones de servicio en tres años.

El director general de la empresa en el país, Sergio de la Vega, manifestó que en junio o julio próximos esperan abrir las primeras cuatro estaciones de servicio, para finalizar 2017 con unas 100 unidades.

En tanto, la cadena de gasolineras FullGas anunció en octubre pasado que buscará traer la marca Texaco a México para el segundo semestre del 2017, con la transformación de sus estaciones de servicio para que cumplan con los parámetros y la comercialización de combustible de tecnología más eficiente.

El director de la compañía, Sebastián Figueroa, comentó que actualmente cuentan con 50 gasolineras en México y 10 más en construcción, además de 30 distribuidas en Guatemala y Honduras; sin embargo, a mediano plazo buscarán incrementar su presencia en el país y llegar a las 200 unidades.

A su vez, Hidrosina tiene siete estaciones bajo la marca propia de Hidrosina, y estima cerrar el año con 10 o 12, para llegar a un total de 20 acordadas.

Lo hemos recibido de una forma muy positiva (el lanzamiento de la marca propia), hemos tenido en los puntos abiertos aumentos en la venta de forma considerable, de entre 12 y 15%, que es importante para una estación de servicio , explicó recientemente a Notimex el director de la compañía, Paul Karam.

Para el socio líder de Energía y Recursos Naturales de KPMG, Rubén Cruz, aunque haya diferentes banderas, esencialmente las gasolinas van a hacer proveídas por Pemex de manera inicial, hasta que se pongan en marcha nuevos proyectos de suministro o almacenamiento.

En entrevista con Notimex, explicó que una marca propia genera un ahorro porque se deja de pagar una regalía al dueño de la marca, pero el esquema tradicional garantizaba una en comercial, lo cual ya no está en la mesa.

Precio, la incertidumbre para 2017

Con la liberalización de los combustibles a partir del próximo año, el país se dividirá en cinco regiones de diferentes precios y que marcarán la apertura, iniciando por Baja California y Sonora, donde el valor de las gasolinas dependerá del costo logístico, el petróleo y el tipo de cambio, entre otros factores.

Rubén Cruz comentó que aunque de importación ya está abierta desde abril de este año, lo que falta es el almacenamiento y distribución.

Aunque para ver independientes importando gasolina y comercializando en el centro y sureste, aún va faltar tiempo, y primero se verá en los estados del norte del país donde la logística puede que sea más sencilla.

No debería haber un gran movimiento del precio en el sentido de que venimos de una molécula cara y no bajó el precio, se cayeron los precios del petróleo un 60 por ciento y la molécula en términos de gasolina no cayó nada No deberían de traspasar todo el incremento del precio del petróleo al precio de la gasolina , consideró.

Al respecto, el especialista opinó que la gran variable y donde también hay incertidumbre es cómo se va manejar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y cuál va a hacer para las importadas y cuál para las producidas en México.

Esto definirá qué tan competitivas son las gasolinas importadas una vez que se le apliquen los impuestos, más los gastos logísticos, no debemos esperar grandes descuentos en gasolinas, a no ser que sean actividades de promoción y atracción de clientes , agregó.

Mientras que el subsecretario de Hidrocarburos de la Sener, Aldo Flores, dijo en entrevista a Notimex que el objetivo de esta política es que los mercados sean más eficientes.

Ello, debido a que se está transitando de un modelo de monopolio a uno de competencia, lo que significa la oportunidad de tener más inversiones, mejores servicios y mejor calidad en el mercado de combustibles.

La clave es cómo se va a abrir el mercado, una vez que se define que los precios son aquellos que dicte la realidad de la demanda, estos precios van a fluctuar, no va a haber un solo precio para todo el país, van a ser diferenciados de acuerdo con los costos de logística, el precio del crudo y el tipo de cambio , sostuvo.

El funcionario destacó que el propósito de la dependencia es crear las condiciones para que el sector energético, petrolero y de gas se desarrolle lo más posible, tratando de tener inversiones en todo el país, y no hay una preferencia por una zona u otra.

