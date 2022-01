Durante los últimos dos años, miles de empresas en todo el mundo han visto afectados sus ingresos y sus operaciones en general, como consecuencia de la contingencia sanitaria.

De cara a una nueva ola más contagiosa como lo es la variante Ómicron, el especialista en Scaling Up y director general de Growth Institute, Daniel Marcos, señaló que es posible hacer escalar tu negocio aún en tiempos de crisis.

Para Daniel, este es un momento para generar un plan de acción y potenciar el liderazgo dentro de una empresa.

“Es clave diseñar una base sólida y ayudar a su empresa no sólo a atravesar la crisis, sino salir fortalecida de ella. Una vez que concluya la situación, las empresas que sobresalgan, serán aquellas que la hayan visto como una oportunidad. Lo peor que pueden hacer los líderes de negocios en este momento es esconderse o esperar a que esto termine”, comentó.

No es la primera vez en mi trayectoria –dijo– que me enfrento a una crisis. En el año 2008 yo tenía un banco hipotecario en Austin, Texas con 120 empleados cuando llegó la crisis que nos sacó del mercado. Me quedé con más de 1 millón de dólares de deuda y al verlo en retrospectiva, puedo decir que no tenía una buena empresa.

Sin embargo, tras esta caída, Daniel Marcos mencionó que aprendió a salir adelante a través de la innovación pues las crisis “te ponen a prueba y cambian las cosas sobre cómo funcionas tú con relación a tu empresa”.

¿Cómo salir de la crisis?

● Rodéate de una comunidad de pares: Una comunidad de líderes y compañeros que entendían la situación por la que estás atravesando.

● Continúa aprendiendo: Antes de que comenzara el programa de BoG, me dieron una lista de ocho libros indispensables que tenía que leer. Leí los ocho libros y quedé impresionado. Era como si las páginas fueran un espejo que refleja todo en mi negocio y en mi vida.

● Apóyate de mentores: los mentores te guían e impulsan más allá de lo que puedes lograr por tu cuenta. En lo personal, tuve increíbles mentores como Verne Harnish y Salim Ismail.

Por último, Daniel Marcos señaló que hay que dejar de pensar en hacer las cosas “cuando esto pase” y asumir que esta es la realidad, y lo será por muchos meses: enfrentar los hechos brutales.

“No estás sola ni solo y hay que pensar y concentrarnos en que al final siempre saldremos más fuertes”, puntualizó.