La Secretaría de Economía anunció el lanzamiento del proyecto digital Data México, una megaplataforma que permitirá a los empresarios detectar oportunidades de inversión, comercio internacional y, en general, de negocios.

Esta plataforma digital pública y de código abierto incluirá la información que difundía ProMéxico, así como datos y textos de la Secretaría de Relaciones Exteriores para promover la economía nacional y la internacionalización de empresas del país. “Estamos seguros que se convertirá en una herramienta para el diseño de política pública y la toma de decisiones de las empresas”, dijo Graciela Márquez, secretaria de Economía. Data México permitirá conocer el estado económico de la nación. Entre las fuentes de información abarcadas están el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Banco de México, parcialmente el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Consejo Nacional de Población, los estados y municipios.

“La herramienta te va a decir: ‘Estos sectores han crecido en estos municipios en los últimos años; cuáles son los sectores que no existen, pero que son como hermanos cognitivos de los que ya están ahí’. Y eso quiere decir que hay oportunidades para desarrollar esos sectores”, comentó Sergio Silva Castañeda, titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía.

La plataforma cuenta con la colaboración de Mexicans and Americans Thinking Together (MATT) y Datawheel; no requerirá una partida presupuestal, aunque sí la participación de funcionarios de la Secretaría de Economía para coadyuvar en el desarrollo de la misma. Su primera versión pública estará funcionando en enero del 2020. En el lanzamiento estuvieron presentes también César Hidalgo, cofundador de Datawheel, y Aracely García-Granados, directora ejecutiva de MATT.

En suma, Data México consiste en una colaboración de tres años entre la Secretaría de Economía, MATT y Datawheel para la creación de una herramienta digital de análisis y visualización de datos, el fomento de capacidades técnicas y científicas en el uso de datos para la toma de decisiones y la difusión de las herramientas tecnológicas.

Otro componente de Data México consiste en la creación de un nodo de investigación donde, de forma conjunta, la academia, el sector privado y la sociedad en general utilicen esta herramienta y los nuevos instrumentos que la Ciencia de Datos ha generado para formular las preguntas más apremiantes sobre el desarrollo económico de México y brindar las respuestas para construir las bases de prosperidad y bienestar del país.

Hidalgo ofreció la conferencia “Aprendizaje colectivo: complejidad económica, difusión del conocimiento y la riqueza de las naciones”, donde habló del uso de herramientas como Data México como un medio para potencializar el crecimiento de los países.

Finalmente, Data México será una herramienta para la toma de decisiones económicas que concentra información de fuentes públicas y con puertas para sectores privados que quieran compartir información, como por ejemplo el Consejo Mexicano de Comercio Exterior.

