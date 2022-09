Corona lanza campaña rumbo a celebración de 100 años de la marca

¿Por qué decimos mande con tanta frecuencia los mexicanos?, se preguntaron los equipos ejecutivo y creativo de la marca Corona hace poco más de diez meses y de ahí surgió la nueva campaña México Manda, que incluye un cortometraje narrado por el actor Tenoch Huerta y en el que aparece la primera astronauta mexicana que fue al espacio, Katya Echazarreta.

“El mensaje de la campaña es tan poderoso que encantó a nuestros invitados. Les hicimos llegar el concepto de cambiar una letra (mande por manda) y provocar. Al ser mexicanos exitosos en el exterior fue sencillo que quisieran sumarse al movimiento. Nos van a acompañar gustosos”, dijo la directora de marca Corona México, Yune Aranguren.

En entrevista, señaló que la marca cumplirá 100 años en el 2025 y ya han comenzado las celebraciones porque representa a México en el mundo al tener presencia en más de 180 países. Por lo tanto, el mensaje no podía ser “tibio” y había que despertar el espíritu guerrero (también alistan una nueva campaña con motivo del próximo mundial de fútbol).

Por cuarto año consecutivo somos la cuarta marca más valiosa de México y la marca de cerveza más valiosa del mundo. Corona es la joya del grupo y trabajamos en fortalecerla”, agregó.

Sin dar detalles de la inversión realizada en el cortometraje de 2:17 minutos, grabado en 35 mm en locaciones de la Ciudad de México y Veracruz, Aranguren explicó que será la base para contenidos en medios digitales, televisión y radio, entre otras plataformas.

Embajadora científica

En la presentación, Yune Aranguren estuvo acompañada de Katya Echazarreta, quien desea crear una fundación en México para apoyar talentos locales y hacer que al paso de los años sean más los mexicanos en ir al espacio.

En su participación, la científica recordó que en una ocasión su madre la regañó porque le respondió ´mande´. Su mamá le explicó que hay varias maneras de contestar con educación y le pidió que nunca volviera a usar la palabra mande. Desde ese día no lo volvió a usar.

“Creo que esa formación fue la que me ayudó a llegar hasta donde estoy. Nunca me he sentido cómoda con recibir órdenes,”, agregó la ahora promotora de la marca Corona.

Como preámbulo al lanzamiento, desde hace unas semanas volvieron a colocar publicidad de la nueva campaña en espacios públicos en diversas ciudades del país (lo habían suspendido por la pandemia) y desde este lunes apuntalarán el mensaje México Manda.

alejandro.delarosa@eleconomista.mx