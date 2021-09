Es una excelente reforma, pero los tiempos de implementación quedaron muy cortos, dice José Medina Mora, presidente de Coparmex. “Vemos riesgos en la industria de la construcción; las empresas de seguridad privada y en algunas actividades relacionadas con el comercio al menudeo”.

En la construcción, el riesgo principal es que se detengan proyectos, que se suspendan obras, dice el empresario jaliciense. “Es una industria que emplea mucho personal y que podría frenarse. Estoy pensando en empresas que no tienen el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializados (Repse) y que no pueden darse el lujo de absorber los costos que implica el que la facturación de esas empresas no sea deducible. Conforme las empresas tengan el registro, la actividad podría volver, pero serán unas semanas difíciles”.

Son unas 120,000 las empresas que han mostrado interés en el trámite y 65,000, lo han concluido, de acuerdo con los datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. “Hemos observado que en el Repse se han podido registrar un promedio de 200 empresas diarias. Si se duplicara la velocidad, se necesitarían cuatro o cinco meses para concluir el registro de todas las que comenzaron el trámite… en los próximos días será muy importante ver cuánto puede acelerarse el ritmo de los registros. No todo depende del Repse: El IMSS y el INFONAVIT han flexibilizado los registros y con el SAT, hay que estar al corriente”.

En el ramo de las empresas de seguridad privada, una asociación que las agrupa tiene el dato que sólo una de cada tres ha completado el registro, “esto significa que muchas empresas dejarán de contratar a las compañías de seguridad que no tengan registro. Quizá decidan asumir un costo mayor porque el pago de ese servicio no sería deducible al no tener el Repse”.

José Medina Mora, presidente de la Coparmex

De los casi cinco millones de mexicanos que estaban contratados con la figura de outsourcing, los datos extraoficiales indican que 2.7 millones ya han sido transferidos a las nóminas de las empresas para las cuales trabajan, “para esos trabajadores vendrá una situación donde una de los aspectos más positivos es que el sueldo con el que cotizan en el Seguro Social será 12% superior en promedio, según los datos del Gobierno”, explica Medina Mora. ¿Cuántos puestos de trabajo se mantendrán, entre los empleados que laboran para empresas que no han hecho el registro? “Esa es una de las cuestiones a observar en las próximas semanas, “estamos hablando de un cambio de fondo en el mercado laboral”, afirma el empresario.

Para el Gobierno, que es un gran empleador de trabajadores con la figura de outsourcing, el plazo para cumplir los nuevos requisitos será hasta enero del 2022, “este fue uno de los argumentos que presentamos para pedir un mayor plazo de implementación: la Constitución establece que todos debemos ser tratados de la misma manera”, dice José Medina Mora. Acto seguido matiza, los problemas relacionados con los tiempos de implementación no deben hacernos perder de vista que se trata de una reforma que es muy positiva y que fue producto de un dialogo muy productivo entre el Gobierno, sindicatos y organismos empresariales. “para lograr el acuerdo, todos pusimos algo”.

