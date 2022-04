Aun cuando la participación del INE y los ciudadanos en la jornada de Revocación de Mandato destaca como garante de la democracia, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) calificó los resultados preliminares del proceso como una “pérdida” para el país por la baja participación de votantes, que fomentará la radicalización y polarización social en lo que resta del sexenio.

Con una abstención mayor al 80% de votos, “no se puede declarar un ganador; perdimos todos como sociedad. Perdimos la oportunidad de que este mecanismo ganara la confianza de los ciudadanos y cumpliera su función para evaluar el desempeño gubernamental; perdimos económicamente miles de millones de pesos que podrían haberse utilizado para la compra de medicamentos, quimioterapias o vacunas tan necesarias para salvar vidas”, sostuvo José Medina Mora

En su mensaje Señal Coparmex, el dirigente empresarial precisó que de 92 millones 823,000 posibles votantes, solo participó entre el 17 y 18.2%, por lo que no será vinculante, esto es que su resultado no será obligatorio puesto que se quedó lejos de la meta, al no participar los 37.1 millones de ciudadanos requeridos.

“Nos preocupa que este resultado logrado con una bajísima participación ciudadana sea usado para fomentar la radicalización del discurso oficial y profundizar la polarización social en lo que resta del sexenio. Alarma que la impune violación reiterada a la ley que vimos en las últimas semanas se convierta en regla de conducta de los funcionarios públicos de cara a las próximas elecciones en 2022, 2023 y la presidencial en 2024”, expresó el líder de los patrones del país.

Abundó que la baja participación ciudadana es atribuible a que desde un inicio esta consulta de revocación no surgió de una legítima solicitud ciudadana, pues las violaciones a la ley y la manipulación del ejercicio terminaron por desanimar a los ciudadanos.

De acuerdo con la Coparmex, en materia legal, desde el inicio hubo “trampa”, esto si se considera que lejos de ser una iniciativa solicitada auténticamente por los ciudadanos, fue el propio gobierno y su partido quienes la promovieron.

Se perdió el objetivo central y se violaron sistemáticamente la ley y las normas por parte de funcionarios, legisladores, gobernadores y alcaldes”, afirmó.

En materia política, la constante fue la manipulación desde las autoridades para obtener beneficio político; el colmo de ello fue que hubo al menos 18,000 firmas de personas muertas que supuestamente estaban en favor de la consulta, estableció el dirigente empresarial.

Sin embargo, José Medina destacó la labor del INE, quien demostró estar a la altura y ser un garante de nuestra democracia. “Es la institución autónoma del Estado con mayor credibilidad en el país y en varias partes del mundo, al ser la columna vertebral que sostiene a la democracia mexicana”.