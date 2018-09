Liverpool desaparecerá su formato de Fábricas de Francia a partir del 2019, convirtiendo sus 41 tiendas bajo la marca de Liverpool o Suburbia, informó la empresa en un comunicado.

La cadena de tiendas departamentales informó que la conversión de 41 tiendas Fábricas de Francia obedece a una estrategia de negocio omnicanal, derivada de un estudio de mercado que demostró una mejor identificación de los clientes con estas dos marcas.

“Este proceso de transición tendrá como prioridad el bienestar de todos los colaboradores, así como el agregar valor y buscar la satisfacción total de los clientes”, detalló la empresa.

La inversión de esta acción se dará a conocer más adelante a través de los canales acostumbrados y queda sujeta al cierre de las negociaciones con los terceros involucrados y a la obtención de autorizaciones que en su caso se requieran.

En abril del 2017, Liverpool concretó la compra de Suburbia a Walmart de México por 15,700 millones de pesos, mejorando su posición frente a los segmentos de la población C y D (clase media y clase media baja).

Fábricas de Francia está dirigido a un consumidor de nivel socioeconómico C+, C, C/D+ (clase media alta, clase media y clase media baja), a diferencia del formato Liverpool que también alcanza al segmento A/B (clase rica). Suburbia, por su parte, alcanza al segmento de la población C+ y D.