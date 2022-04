Frente a los incrementos de costo en los productos de la canasta básica que no ceden, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Héctor Tejada Shaar, demandó a la Secretaría de Economía utilizar el control de precios como un mecanismo de ajuste en los productos.

Tejada Shaar dijo que existe preocupación por el precio del maíz a nivel internacional, que se refleja en el principal alimento de los mexicanos, como es la tortilla.

“Precisamente, la Secretaría de Economía está viendo el tema de la tortilla para ver de qué forma se prevé la inflación, porque la tortilla es nuestro alimento básico y la SE está buscando cuál va a ser el mecanismo para que no suba. Pero también me gustaría, que no hubiera un control de precios porque eso va a afectar la economía, entonces vamos a ver lo que deciden las autoridades”, dijo.

En conferencia de prensa virtual, el dirigente empresarial precisó que toda la cadena de valor está trabajando para reducir el impacto de las alzas de precios en los alimentos, desde el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) con el grano o las materias primas, hasta el sector terciario que representa, ya que afecta a los restaurantes, los hoteles y demás comercios, justo cuando se está observando una recuperación económica.

Héctor Tejada alertó sobre el riesgo de que se pierdan cosechas por el costo de los fertilizantes, uno de los principales insumos que exportan Rusia y Ucrania.

Incluso, comentó que algunos ganaderos han decidido sacrificar a los animales ante el costo que representa la compra de alimento para criarlos, pues resulta ser un proceso más caro que las ganancias que pueden obtener.

“El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) está buscando mecanismos para poder buscar alimentos que puedan sustituir a los que están subiendo tanto de precio”, apuntó.

kg