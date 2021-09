Para que México pueda alcanzar un mayor contenido nacional y cumplir con las reglas de origen en materia automotriz como lo exige el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes, invitó a los empresarios españoles a aumentar sus inversiones y ser parte de las ventajas que ofrece el acuerdo comercial.

En el marco de su participación en el evento de la Cámara Española de Comercio (Camescom) para la creación de la Comisión Pyme, el dirigente de los industriales en México se comprometió a ser intermediario con la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora, para que explique sobre los capítulos del T-MEC que ofrecen oportunidades para las pymes y generar mayor contenido nacional.

“Las oportunidades y por la condición de T-MEC de aumentar hasta el 75% de contenido nacional (como parte de la regla de origen automotriz), tienen que venirse. Somos un país exportador de importaciones y sólo tenemos entre 18% y 22% de contenido nacional y eso es grave, cómo vamos a elevar a 75% y que nos quedan menos de 4 años para llenar ese compromiso”, planteó Cervantes.

Sostuvo que invertir en México representa una oportunidad importante, “está enfocado a la parte automotriz y algunas ramas industriales y que la Comisión Pyme enfoque baterías a donde tenga que irse. Asia va estar muy interesado y ya no podrá hacer exportaciones y tendrá que hacer inversiones en México y ahí puede haber una buena alianza”.

Desde la entrada en vigor del T-MEC en 2020, el Valor de Contenido Regional (VCR) requerido para automóviles y camiones ligeros incrementó con un valor de 66% para aumentar gradualmente a 75% a lo largo de 3 años.

Esto requiere de inversiones para acelerar el incremento nacional de las piezas automotrices, sostuvo el presidente de la Concamin.

Francisco Cervantes precisó que México posee con 52 tratados de libre comercio con 13 países, pero “uno de los más importantes es el T-MEC, que es uno de los más importantes para las pymes. Hay empresas que no son exportadoras, como en el sector automotriz, pero de manera indirecta sus piezas son exportadas en los autos, vamos hacer votos con la Comisión de Pymes para llevar a cabo el be to be, como un impulso a las pymes, invitar a las tractoras con las pymes y platiquen necesidades y hacer networking. Nos comprometemos para hacer esto en los encuentros”.

El presidente de la Cámara Española de Comercio en México (Camescom), Antonio Basagoiti Pastor, anunció que con la creación de la Comisión Pyme y con la fortaleza de la inversión extrajera española en México, “con ese beneficio mutuo para los dos países, conseguiremos fortalecer la inversión española en México. Sé que hay muchos problemas en el camino, problemas, algunos relacionados con la crisis que hemos vivido, la necesidad de financiación, la necesidad de apoyos, también sé que las Pymes son mucho más fuertes de lo que parecen, pero la Cámara está aquí para ayudarles, es el mejor paraguas para cobijarles”.

rrg