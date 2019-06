En medio de la discusión que realiza la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) con el fin de definir si Claro tiene una posición de dominancia en Colombia, los operadores se unieron para enviar una carta a la presidencia para que se tome “una decisión que beneficie al país”, según lo señalaron en su carta.

Los empresarios resaltaron que “el nivel de competencia en los servicios de TIC es lamentable. Las cifras hablan por sí solas. Colombia es el segundo país más concentrado de los países de la OCDE, y su índice de competitividad sólo alcanza el puesto 52 entre 63 países”.

Además, aseguraron que la utilidad de las telecomunicaciones ha sido usada en diversos países “para lograr, en pocos años, el aumento de los niveles de PIB de sus naciones. Singapur, Corea, Chile, Costa Rica, Chipre y Kazajstán lo han logrado, destacándose con mejores índices de bienestar y digitales, la correlación es indiscutible, desarrollo es igual a TIC”.

La carta continúa con la importancia de la aprobación de la Ley de Modernización del Sector, pues “no sólo brinda herramientas de inversión al sector, sino que sienta las bases para el futuro de la prestación de los servicios en Colombia”.

Además, tildan la decisión de la CRC como “histórica”, pues “es un paso en una actuación de casi tres años en la CRC y que resulta imprescindible si se espera que el país capture los beneficios de la digitalización, así como la futura asignación de espectro. Un mercado de telecomunicaciones en competencia es el mejor apalancador para el bienestar social como lo predijo Stiglitz, Premio Nobel de Economía”.

Cabe resaltar que Juan Carlos Archila, presidente América Móvil Colombia, aseguró que no son dominantes y no entiende “cómo nuestros competidores dicen que no hay competencia en el mercado si actualmente hay nueve operadores de servicios móviles y en los últimos cinco años más de 13 millones de usuarios han decidido cambiarse de operador libremente, buscando la mejor alternativa”.

Además, resaltó que su crecimiento se debe a la inversión de la compañía y no a una posición de dominancia en el mercado.

Alcance de claro

El operador móvil Claro informó que superó los 1,000 municipios con cobertura 4G, además es el operador que más ha invertido en conectividad y tecnología.

La compañía aclaró que su inversión le ha permitido llegar a 1,016 municipios para ofrecer tecnología 4G y a 719 municipios con 4.5G. Carlos Zenteno, presidente de Claro Colombia, aseguró que “conectar a Colombia siempre ha sido nuestra prioridad. Lo demuestran las inversiones que hemos realizado para que los colombianos disfruten de la mejor tecnología, esto nos ha permitido ser la empresa preferida en el mercado. Llevar nuestra red 4G a todos los rincones del país proporcionará una experiencia superior en el uso de Internet a nuestros clientes”.

Además, en su comunicado agregaron que “las inversiones de Claro han posibilitado la conectividad en los sitios más remotos del país donde ningún otro operador llega y sobre todo ha dado la posibilidad de que millones de colombianos tengan acceso a la transformación digital”.