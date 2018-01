El acuerdo planeado entre Huawei Technologies Co Ltd con la telefónica estadounidense AT&T Inc para vender sus teléfonos avanzados en Estados Unidos colapsó a última hora, dijeron personas con conocimiento del asunto, en un golpe a las ambiciones globales de la empresa china.

Otra persona familiarizada con las discusiones afirmó que habían surgido preocupaciones de seguridad, sin entrar en detalles.

AT&T fue presionada para abandonar el acuerdo después de que miembros de las comisiones de Inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos enviaron una carta el 20 de diciembre a la Comisión Federal de Comunicaciones citando preocupaciones sobre los planes de Huawei de lanzar productos para el consumidor a través de una gran telefónica estadounidense, informó el sitio web de noticias tecnológicas The Information.

Huawei dijo en un comunicado a Reuters el martes que su teléfono estrella Mate 10 Pro —con el que la empresa espera competir con el iPhone de Apple— no será vendido en Estados Unidos a través de firmas de telecomunicaciones, sino sólo a través de canales abiertos.

"El mercado estadounidense presenta desafíos únicos para Huawei y mientras que el HUAWEI Mate 10 Pro no será vendido por telefónicas estadounidenses, seguimos comprometidos con este mercado ahora y en el futuro", agregó.

Huawei es el tercer vendedor de teléfonos avanzados más grande del mundo por volumen tras Samsung Electronics y Apple Inc, pero tiene sólo un 0.5% de participación en el mercado de teléfonos inteligentes de Estados Unidos, que se compara con un 39% de Apple y un 18% de Samsung, según Canalys, que monitoriza a la industria.

En Estados Unidos, donde las telefónicas dominan el canal de distribución al ofrecer usualmente subsidios y paquetes especiales, Huawei no ha logrado una penetración significativa debido a preocupaciones vinculadas con la seguridad nacional.

Huawei iba a anunciar una asociación con AT&T para distribuir sus teléfonos en Estados Unidos este año, dijeron personas familiarizadas con el tema, que declinaron a ser identificadas debido a que las negociaciones eran privadas. AT&T declinó a comentar.

