La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) revocó los lineamientos de control sanitario sobre la mariguana y sus derivados.

La dependencia determinó que los lineamientos publicados el 30 de octubre del 2018 contravienen los cambios realizados a la Ley General de Salud del 2017 "por haber excedido su propósito al autorizar la comercialización de diversos productos con derivado de la cannabis (THC) en usos distintos a los médicos y científicos, lo anterior es así porque dichas sustancias se encuentran clasificadas como estupefacientes o psicotrópicos de acuerdo con lo dispuesto en la citada ley", informó la dependencia a través de un comunicado

Además, la Subsecretaría de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía concluyó que los lineamientos sobre el uso de la mariguana y sus derivados no recibió no contaba con la aprobación de la Comisión de Comercio Exterior, no fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y por lo tanto se contraviene la normatividad sobre el establecimiento de regulaciones no arancelarias al comercio exterior, previsto en la Ley de Comercio Exterior y su Reglamento. La dependencia aseguró que estos lineamientos involucran "mercancías actualmente prohibidas en su comercio por dicha tarifa".

La autoridad sanitaria informó que se revisarán los documentos emitidos por la administración anterior y las "supuestas 'autorizaciones' de productos que contienen cannabis y sus derivados", para actuar sobre su validez.

Agregó que la Secretaría de Salud trabajará que para armonizar el marco jurídico vigente, los reglamentos y la normatividad, de acuerdo con el Artículo Cuarto Transitorio de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal sobre el cual derivó la regulación del uso de la cannabis para fines medicinales o terapéuticos y sus derivados.