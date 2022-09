Centro Federal Laboral da 10 días para determinar nuevas elecciones en Saint Gobain por titularidad de contrato

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) entregó al Sindicato Independiente de las y los Trabajadores Libres y Democráticos de Saint Gobain la Constancia de Representatividad, lo que permite demandar la titularidad del contrato colectivo a la empresa, o en caso de que haya registro de otro sindicato, demandar votaciones para que los trabajadores elijan a su representación sindical.

De acuerdo con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el sindicato cumplió el 30% de apoyo de los trabajadores, e informó que esperarán un periodo de 10 días, a partir del primero de septiembre, para determinar si procede o no un recuento -votación- pues deben esperar a conocer el interés de otros sindicatos.

Con el número de constancia 20220820-32493-3098; y tras haber ganado un juicio por violación a sus derechos humanos laborales, el sindicato independiente podrá realizar actividad sindical dentro de los centros de trabajo, además de continuar con el proceso de sindicalización de los más de 1,500 trabajadores.

El otro sindicato que podría estar interesado es el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Vidrio, afiliado a la Confederaciones de Trabajadores y Campesinos (CTC), quien además ya perdió en una ocasión frente a los trabajadores al buscar realizar la legitimación del contrato colectivo de trabajo.

En ese sentido, se espera que en los próximos días se informe sobre el proceso que deberán seguir los trabajadores, quienes han argumentado que “buscamos mejores condiciones laborales y que haya como representación un sindicato democrático”, dijo Joaquín Guzmán, secretario general del Sindicato Independiente de las y los Trabajadores Libres y Democráticos de Saint Gobain.

Derechos humanos laborales, la otra cara

De acuerdo con abogados laborales, la reciente sentencia dictada por el Tribunal Laboral a la empresa Saint Gobain “absolvió a la empresa de cualquier violacion en materia de derechos colectivos, discriminacion, intimidación o represalias”.

Pero no así de responder nuevamente a un oficio enviado por el sindicato independiente, reconociendo la facultad de representar a sus agremiados en la defensa de sus derechos individuales laborales.

En días pasados se informó que la empresa fue sentenciada a reconocer a la organización sindical y permitir que realice actividades de proselitismo dentro del centro de trabajo.

No obstante, se informó que en la sentencia, se señala que “la empresa no dio respuesta congruente a la carta de junio y condena a darle respuesta reconociendo al independiente la calidad de sindicato minoritario con el derecho único de representar los intereses individuales de sus agremiados y simpatizantes, pero no le reconoce representación colectiva”.

En ese sentido “deja a la empresa la tarea de contestar con plena libertad dentro del marco de los tratados de OIT 135 y recomendaciones del comité de negociación sindical y otorga 15 días para dar cumplimiento”.

kg