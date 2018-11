Con una larga prueba de manejo que incluyó tramos en autopista, carreteras estatales y zona urbana, Toyota lanzó la versión de propulsión alternativa de su sedán más exitoso en el mundo.

Camry Híbrido es el tercer producto de la firma en emplear esta forma de propulsión; con este modelo el fabricante japonés demuestra su compromiso de contar con una variante de energía alternativa para cada ejemplar de su gama. Para México, Camry es el tercer exponente híbrido luego de los exitosos Prius y Prius C; con estos tres vehículos el fabricante espera alcanzar el objetivo de comercializar 10 unidades al año.

A detalle

Toyota Camry fue lanzado en 1982 y desde entonces fue un vehículo global que conquistó diferentes mercados en el mundo de tal forma que para la marca fue el más exitoso en cuanto a ventas y por años ostentó el título del sedán más vendido del mundo.

Con el lanzamiento de la versión híbrida los clientes tendrán estímulos como al exención del ISAN (Impuesto sobre Automóviles Nuevos), no aplica para el Pago de Tenencia, no participa en el Programa de Verificación Vehicular así como en el Hoy No Circula, además de contar con un descuento de 20% en las autopistas de pago de la Ciudad de México con el programa EcoTag.

Bondades

Tiene cuenta con un motor de cuatro cilindros de ciclo Atkinson que ofrece una potencia 208 hp, 7 más que la versión a gasolina mientras que el generador eléctrico tiene un voltaje de 650 V. Ambos motores están conectados a una transmisión de engranaje planetario HSD que simula 6 cambios. El sistema híbrido también ofrece cuatro modos de manejo mediante los programas Normal, EV, ECO y Sport, con ellos el tacto del auto cambia radicalmente al ofrecer el máximo nivel de eficiencia o la deportividad necesaria en caso de así desearlo en una autopista. El consumo en ciudad es de 26.3 km/l, en carretera es de 27.5 km/l mientras que en ciclo combinado es de 26.8 km/l.

El interior tiene importantes ventajas como el sistema de sonido JBL con 9 bocinas, Apple CarPlay, Head Up display así como cargador inalámbrico y sistema de navegación. En materia de seguridad destaca por sus 10 bolsas de aire, Control de estabilidad, control de tracción, Distribución electrónica de la fuerza de frenado, Asistencia de frenado y Sistema de frenos antibloqueo.

Toyota Camry Híbrido cuenta con una Garantía de 3 años o 60 mil kilómetros y de 10 años para la batería de Niquel Hidruro Metálico. Su precio es de 599,900 pesos.

