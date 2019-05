En la Confederación de Trabajadores de México —con más de ocho décadas de existencia—, tienen claro que el modelo laboral en el país será diferente, pero no será tal cual se promulgó la reforma laboral el pasado 1 de mayo “porque así como está, es inoperante, y además no está concluida”.

Entrevistado en sus oficinas, el secretario general de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, afirmó que “el tiempo ganó y se tuvo que suspender una discusión profunda. Para algunos ya está terminada (la reforma), pero no hemos discutido los puntos que nos reservamos, incluso ellos (Morena); yo tengo al menos 14 puntos reservados”.

Destacó que existe un compromiso de retomar la discusión cuanto antes, “porque verdaderamente hay unas cosas que son antinaturales, que no podrían hacerse, no podría uno trabajar como líder sindical y hay una buena disposición del propio presidente de la República, con el que he tenido acercamiento la semana pasada prácticamente todos los días, y me ha atendido muy bien, me ha tomado confianza, así lo siento yo”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado que no habrá líderes sindicales favoritos, y “tampoco quiero ser el preferido, lo que nos interesa es tener una ley ágil, pero pusieron muchas cosas que se le ocurrieron a quienes hicieron esos documentos y que es casi imposible, y que nos tendríamos que esperar un año para ver cuánto daño se hizo a 85% de las empresas del país que son pymes”.

Si bien con el trabajo legislativo que llevó a cabo la CTM se logró eliminar de la reforma que los líderes sindicales pudieran ser extranjeros, no pudieron modificar aspectos como el que pueda haber más de un sindicato dentro de una empresa, o que el trabajador sea quien decida si paga o no cuotas sindicales.

“No estoy viendo el interés económico, estoy viendo de qué se trata; vamos a hacer pan sin harina, vamos a inventar huevos cuadrados o cosas así. La verdad quien hizo eso puso cosas o copió cosas que no son adaptables para la idiosincrasia de los trabajadores mexicanos y de los sindicatos”, explicó.

Se cocina nuevo proyecto

Aceves del Olmo, quien tiene tres años como secretario general de la CTM, adelantó que en el sector empresarial “están haciendo un proyecto, y seguramente lo van a cruzar con nosotros, porque la experiencia del manejo de sector en México la tenemos nosotros junto con los empresarios, junto con el gobierno”.

Agregó que, si bien pareciera que hay una pretensión de terminar con quienes construyeron el sindicalismo mexicano, lo cierto es que la CTM tiene bien puestos los cimientos, tiene contratos colectivos actualizados, así como sus directivas, de lo contrario sería un riesgo para la propia central, pues en todo momento buscarían demandar la titularidad de contrato otros sindicatos.

“Nuestros contratos están vigentes, con una fecha de inicio y una fecha de terminación, que nos dan en la toma de nota, y nosotros con antelación hacemos asambleas para elección porque se va a vencer, no es a nuestro gusto. La verdad aquí tenemos un buen servicio de control y de checar que no se venzan antes y después ya no podamos, porque eso nos hace perder el derecho sobre el contrato colectivo”, comentó.

Mientras en la CTM siguen fundamentando cada modificación aprobada en la reforma laboral —de la que no hay presupuesto para su operación— Aceves del Olmo afirma “va a ser una ley que ni les conviene a los trabajadores, ni les conviene a los empresarios, ni les conviene a los sindicatos, no le beneficia a nadie”.

CTM en números:

7,000 contratos colectivos.

5 millones de trabajadores.

740 tiene revisados en el primer trimestre.

Firma convenio con la UP-IPADE

PND tiene objetivos para generar mejores empleos: STPS

La secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa Alcalde Luján, informó que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 que presentó el gobierno federal contempla objetivos para que los empleos que se generen sean de calidad.

Entrevistada luego de la firma de colaboración con la Universidad Panamericana-IPADE, la titular del trabajo dijo que el PND no establece metas “como tal sino que lo que se estableció son objetivos que nos van a ir ayudando a tener muchos más empleos y mejor pagados”.

Por otra parte, destacó que, con la reforma laboral aprobada recientemente por el Congreso de la Unión, el sindicalismo mexicano recuperará su prestigio y al mismo tiempo habrá contrapesos.

También, la firma de colaboración de la STPS y la UP, permitirá establecer las bases y mecanismos para que las dos instituciones trabajen de manera conjunta para la promoción de los derechos fundamentales de los trabajadores, especialmente de los sectores obreros en situación de mayor vulnerabilidad.

Además, desarrollarán esquemas coordinados de profesionalización y capacitación de servidores públicos encargados de la procuración e impartición de justicia, impulsarán la inclusión de las reformas en materia laboral en la currícula de los programas de licenciatura y posgrado de Derecho, intercambiarán información, material bibliográfico, audiovisual y bancos de datos e información relacionada con la justicia laboral, entre otros. (María del Pilar Martínez)

