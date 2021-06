En su primera aparición, luego de que se anulara el proceso de legitimación de Contrato Colectivo de Trabajo con General Motors (GM), de la planta de Silao, Guanajuato; el líder sindical, Tereso Medina, admitió que las conclusiones que entregará el gobierno de México al de Estados Unidos, por la queja interpuesta bajo el mecanismo de respuesta rápida del T-MEC, confirma que se negaron los derechos laborales a los más de 6,000 trabajadores, pero pide su revisión a este tipo de mecanismos.

De manera contundente afirma que no salvará a nadie, ni se trata de su defensa, pero son creyentes de la democracia sindical que practican desde hace muchos años; por lo que “aceptamos que hubo errores en el proceso y esos errores no solamente pudieron haber sido del sindicato, también de otras partes involucradas. Ya nos dieron la sentencia, como se dice en el proceso, y la sentencia fue convocar a una nueva legitimación; a pesar de que tenemos hasta el 2023 para hacerlo”.

Para el también secretario general del sector automotriz de la CTM en Coahuila, hay varias enseñanzas en este proceso de legitimación. En principio que fue declarado nulo, y ello no los obliga a retomar esa legitimación, si no a iniciar nuevamente todo el proceso, de ahí que no se haya tomado como nueva fecha los 30 días que pidió la Secretaría del Trabajo en su resolución del 11 de mayo de 2021.

Vacíos, irregularidades y politización

A sabiendas de que los ojos del gobierno de Estados Unidos y Canadá están puestos en el Sindicato “Miguel Trujillo López”, Tereso Medina expone que tanto la reforma laboral como el Capítulo 23 del T-MEC tienen vacíos. “Hay declaraciones de la Cámara de Comercio de Estados Unidos que han señalado que su gobierno se adelantó a presentar quejas, cuando aún no se ha publicado la guía procesal”.

Además, todo el proceso se politizó. “Y sospecho que también se aprovechó el tema para infiltrar a otra corriente sindical. Sospecho, que quede claro, y lo hablo como sospecha, como una presunción. Lo que es cierto es que se vició el tema y qué bueno que la Secretaría del Trabajo determinó no suspender el proceso, sino anularlo, que esa es prácticamente la responsabilidad de la autoridad laboral”.

Antes de tomar decisiones, Medina expone que “fue indispensable entrar a un debate, pues después de la determinación de las autoridades, en todo caso el Sindicato debía solicitar una nueva legitimación y es lo que hicimos. Por esa razón estuvimos platicando cuáles eran las mejores fechas”.

Destaca que el 20 de agosto es la fecha límite, “es adecuada, no sólo para preparar el proceso; sino porque hay paros técnicos por problemas de producción ante la ausencia del microchips que viene de Asia”.

Para Medina, quien ocupará una curul en la Cámara de Diputados a partir de septiembre, los “sindicatos ‘gringos’ (sic) han puesto en la mira a los sectores más exitosos de exportación de México hacia la Unión Americana, y su interés no es la defensa de los derechos laborales, sino el evitar que lleguen inversiones a México”.

El secretario general sustituto de la CTM destaca que actuarán de buena fe y llevarán a cabo la legitimación de contrato antes del 20 de agosto, a pensar de tener hasta 2023 para cumplir con este requisito.

Asimismo, afirma: “Yo creo que con esto ya se resuelve o se le da respuesta a esta supuesta denegación de derechos y, en ese sentido, acatamos en esa situación; de ninguna manera se trata de obstaculizar el tema de la legitimación. Estoy seguro que ya el daño se reparó por decir así y la sentencia fue una nueva legitimación que se le solicita al sindicato que representó”.

