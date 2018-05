Sí, capitán: los derechos del Crustáceo Cascarudo, el restaurante de la popular serie de televisión "Bob Esponja", pertenecen a Viacom Inc y no a un empresario de Texas que esperaba abrir una cadena de establecimientos especializados en comida marina con ese nombre.

La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos decidió el martes por tres votos a cero que Viacom merece la protección de marca registrada por "El Crustáceo Cascarudo" (The Krusty Krab, en inglés), y que IJR Capital Investments LLC y su propietario Javier Ramos no pueden usar el nombre para sus restaurantes.

La jueza Priscilla Owen escribió que Viacom demostró que los clientes posiblemente se confundirían si IJR usaba el nombre Crustáceo Cascarudo (The Krusty Krab), del restaurante ubicado en la ciudad submarina Fondo de Bikini donde Bob Esponja trabaja como cocinero.

También dijo que si bien Viacom no había registrado la marca "The Krusty Krab" en la oficina de patentes de Estados Unidos, el nombre es lo suficientemente importante en la serie "Bob Esponja" como para merecer la protección de marca registrada, a pesar de que no es el título del programa.

Owen dijo que El Crustáceo Cascarudo ha aparecido en 166 de 203 episodios de Bob Esponja desde su estreno en la cadena Nickelodeon de Viacom, así como en dos películas.

La jueza dijo que eso lo vuelve como el diario El Planeta (Daily Planet, en inglés), donde Clark Kent trabaja como periodista en "Superman", y el vehículo naranja "General Lee" de la serie de televisión "Los Dukes de Hazzard", que recibieron protección de marca registrada en casos previos.