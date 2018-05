El Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), la poderosa organización empresarial que agrupa a los dueños de las 50 empresas más grandes del país, rechazó las declaraciones del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, quien hace dos días dijo que destacados miembros de este organismo habrían definido apoyar la candidatura del panista Ricardo Anaya Cortés hacia Los Pinos.

En un desplegado publicado en diarios de circulación nacional y después en entrevista con Grupo Radio Fórmula, la organización sostuvo que las afirmaciones de López Obrador son de carácter injurioso, que suponen descalificaciones sin fundamento y se convierten en ataques personales al citar los nombres de los empresarios que integran el CMHN.

Las declaraciones generan desconfianza para un organismo cuyos miembros ofertan nueve de cada 10 empleos formales en el país; que cada año invierten miles de millones de dólares en México, impulsando el empleo y la economía.

“Es preocupante que alguien que aspira a ser presidente de la República denoste a quienes no comparten sus ideas (…) no es denigrando ni calumniando como se establece y fortalece una relación constructiva… Las expresiones y descalificaciones infundadas no ayudan a generar”, dijo el CMHN en su desplegado, en el que también tendió la mano al candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia: “Estamos abiertos siempre al dialogo con todas las fuerzas políticas para buscar soluciones a los múltiples problemas que enfrentamos y aprovechar las oportunidades que tiene nuestro país”.

Por separado, el presidente del CMHN, Alejandro Ramírez dijo en entrevista con Radio Fórmula que López Obrador debe estar abierto a la crítica, mientras que este desplegado no significa una “guerra sucia” del empresariado en contra del aspirante presidencial.

“Aun cuando no compartimos las ideas y propuestas de la plataforma de López Obrador, hemos sido respetuosos. Si aspira a ser presidente tiene que estar abierto a la crítica y a un intercambio de ideas (...) Parece que los empresarios no podemos salir a defender nuestro punto de vista, hay un modelo de negocio que queremos proteger de una economía abierta. No estamos rompiendo con López Obrador pero estamos pidiendo un diálogo en el marco de respeto”, dijo Alejandro Ramírez.

Al inicio de la semana, se ventiló en medios que existen presiones de sectores empresariales porque haya una declinación de los aspirantes presidenciales José Antonio Meade y Margarita Zavala en favor de Ricardo Anaya. Las declaraciones fueron vertidas en radio por los voceros de las campañas de ambos candidatos.

Más tarde, Andrés Manuel López Obrador dijo durante un evento en Veracruz que hace un mes, algunos empresarios se reunieron para converger en apoyo del panista.

López Obrador dijo entonces que los empresarios Germán Larrea, de Grupo México; Alejandro Ramírez, de Cinépolis; Eduardo Tricio, de Grupo Lala; Alberto Baillères, de Grupo Bal, y Claudio X. González, se habrían reunido para apoyar la candidatura de Anaya Cortés.