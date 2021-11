Desde el inició del proceso de legitimación de contratos colectivos de trabajo, hace más de dos años, sólo se tiene un rechazo de 0.6% que “lejos de desestabilizar”, ha permitido dar certidumbre a los empleadores, sólo 13 contratos han sido rechazados de un total de 2,175 que se han sometido a votación de los trabajadores, afirmó Alfredo Domínguez Marrufo, director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Durante una reunión en la que entregó la Constancia de Legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo al Sindicato de Trabajadores de Banco Santander México (SITRAS), avalado por sus agremiados en días pasados, Domínguez Marrufo dijo que en el nuevo modelo laboral las y los trabajadores ejercen su voto de manera informada porque, dijo, no atentan contra su fuente laboral.

Sin embargo, reconoció que un gran número de sindicatos en el país todavía siguen practicando una democracia simulada, que solo está en el papel, y no existe una participación real de las y los trabajadores, “quienes no conocen y no saben en qué términos está su CCT, no tan sólo para conocer y exigir sus derechos sino también para cumplir de mejor manera sus obligaciones”.

El Sindicato de Trabajadores de Banco Santander México (SITRAS) realizó el proceso de legitimación de su contrato colectivo de trabajo en el que participaron 5,783 trabajadores (70%mujeres) y cuyas votaciones se realizaron en 1,400 puntos de trabajo en el país.