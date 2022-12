América Móvil objeta los precios del espectro en Uruguay para servicios 4G-LTE

La unidad Claro de América Móvil en Uruguay manifestó una inconformidad respecto a las contraprestaciones económicas que el Estado uruguayo dispuso para que las empresas de telefonía celular conserven diversas frecuencias de espectro radioeléctrico por otros veinte años en las bandas de los 850 MHz y 1900 MHz, también identificadas en este sector como PCS.

Para Claro Uruguay, las contraprestaciones dispuestas por el gobierno uruguayo no corresponden con la realidad del mercado local, además de que ahora se explotan en servicios 4G-LTE y tampoco es razonable que el Estado tase con el mismo valor a dos bandas radioeléctricas con distinta naturaleza técnica para cobertura y transporte de datos, como son los espectros de 850 MHz y de los 1900 MHz que pronto pasarán por un proceso de renovación de concesiones.

Uruguay tuvo un crecimiento económico de 3.7% en el tercer trimestre del 2022, pero el dato significa un estancamiento respecto al dato de un año atrás, de 4.4 por ciento. Uruguay es un mercado con 3.5 millones de habitantes, pero con 6.02 millones de accesos celulares en activo al primer semestre del año 2022 y el operador Claro de América Móvil es último en todos los segmentos de relevancia ante Movistar de Telefónica y la estatal Antel:

La compañía cuenta con 1 millón de accesos móviles, que significan el 17% del mercado total uruguayo, aunque hace un año esta cuota superaba el 18.03 por ciento.

De entre los accesos que incluyen una línea celular más un teléfono, Claro ocupa un 21% del mercado y en cuanto el segmento de prepago, su cuota de mercado es 21% también, con 588,023 clientes entendidos hasta julio pasado. En el negocio del pospago su participación alcanza el 14% general, con 465,098 líneas por contrato y en servicio con solamente Internet móvil su presencia es del 3%, dijo la Ursec, la autoridad reguladora de este sector en Uruguay.

Estos datos pudieran estar entre los motivos que llevaron a Claro a objetar los precios que el Estado Uruguayo solicita a los operadores comerciales, también a Antel y Movistar, para mantener sus concesiones en diferentes bandas radioeléctricas tras haberlas explotado durante veinte años.

En 2023, las frecuencias en Claro y Movistar en las bandas de 1800 y 1900 MHz expiran sus vigencias. El gobierno de ese país solicitaría 18 millones de dólares a Movistar por sus bandas y 18.12 millones de dólares a Claro. Los montos prácticamente idénticos a los precios dispuestos por el gobierno veinte años antes.

El Estado uruguayo pretende renovar las concesiones sin pasar las frecuencias por un proceso de licitación, ante la imposibilidad de que aparezca un nuevo jugador de relevancia a competir las mismas bandas a cualquiera de los tres operadores y porque “sacar” del mercado espectro radioeléctrico que ahora mismo está siendo explotado para atender a los 6 millones de accesos, se originaría una exposición a deficiencias en la prestación del servicio.

El gobierno local pretende prorrogar así las concesiones y dar un plazo de treinta días para que los operadores abonen las contraprestaciones a la hacienda uruguaya y mientras, la autoridad Ursec también afina el proceso para adjudicar frecuencias de 5G en la banda de los 3.5 Gigahercios.

Para Claro, en conversaciones con la periodista Andrea Catalano del portal especializado TeleSemana, no existe razonamiento válido para mantener los mismos precios de hace veinte años, cuando el mercado es distinto, por ejemplo en cuanto hábitos de consumo, y tampoco es razonable utilizar un mismo criterio para fijar los precios de las bandas de los 850 MHz y de 1800/1900 MHz, debido a que los costos de despliegue de red entre una y otra banda son distintos para construir cobertura celular.

“Se fija un criterio de renovación con precios que no son razonables. Los valores no están debidamente fundamentados y no se corresponden con los precios relativos de las bandas”, comentaron desde la compañía a la periodista.

Claro ha presentado un recurso legal y dispone ahora de 150 días para argumentar porqué el costo de comprar espectro y de operar una red celular con ese mismo insumo en el contexto actual no corresponde con el mercado de hace veinte años.