La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), en donde laboran más de un millón de mujeres de México, anunció, a través de un comunicado, que se solidariza con la iniciativa del movimiento #UnDíaSinNosotras, el cual convoca a un paro nacional de mujeres el 9 de marzo.

En el comunicado, la alianza señaló que “ante el clima de inseguridad que viven a diario en donde bandas sin escrúpulos se dedican a desaparecer, vejar y asesinar a cientos de mujeres, como las de las maquiladoras de Ciudad Juárez (…) la ANPEC, junto con el sector femenino del gremio, representado por la organización, se solidariza totalmente con #UnDíaSinNosotras, pues el 52% del pequeño comercio es animado por mujeres”.

La ANPEC indicó que espera que el paro de mujeres del 9 de marzo sea un “parteaguas en el proceso de erradicación de las distintas violencias que las mujeres sufren todos los días y que en adelante logremos que todas tengan un lugar legítimo y que estén verdaderamente incluidas en el contrato social del país”.

El paro convoca a las mujeres mexicanas de todos los sectores económicos y sociales y de todas las edades a no salir a la calle, a no asistir al trabajo, a no ir a la escuela y no realizar compras.

El movimiento #UnDíaSinNosotras o #UnDíaSinMujeres busca visibilizar la importancia de las mujeres en la sociedad y la economía, y exigir a las autoridades soluciones ante el aumento de feminicidios, acoso y violencia contra las mujeres en los espacios públicos y privados en México.