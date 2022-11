AMLO perfila excluir de restricciones a las importaciones de maíz amarillo

Aunque aún con una perspectiva confusa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó entrever que las restricciones a las importaciones de maíz previstas a partir de 2024 podrían excluir al maíz amarillo.

“Hoy se lograron algunos avances. Por ejemplo, el presidente López Obrador reafirmó la importancia de las importaciones de maíz amarillo para la seguridad alimentaria de México”, dijo el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, en un comunicado emitido el lunes, tras el encuentro de ambos en la Ciudad de México.

El 31 de diciembre de 2020, México publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que se pide la eliminación progresiva del uso del glifosato y el maíz transgénico para el consumo humano en México.

El decreto establece que el maíz transgénico y el glifosato serán eliminados en los próximos tres años y sustituidos por alternativas “sostenibles y culturalmente apropiadas”.

Aún no está claro si la restricción a la importación comprende sólo al maíz para consumo humano, sin incluir al maíz para uso pecuario o industrial.

De enero a septiembre de 2022, México importó 11 millones 247,000 toneladas de maíz amarillo (excepto para siembra) desde Estados Unidos, lo que supone un aumento interanual de 1.5%, según datos del Departamento de Comercio.

En 2021, México registró un récord en esas mismas importaciones, al comprar maíz estadounidense por 15 millones 518,000 toneladas.

López Obrador dijo este martes que los gobiernos de ambos países intentan llegar a un acuerdo sobre esta diferencia.

Esperamos llegar a un acuerdo; pero si no se llega a un acuerdo, hay paneles y, no alarmarnos, que se acuda a un tribunal y que decidan. Pero nosotros no podemos ceder en esa solicitud”, agregó López Obrador.