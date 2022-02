El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) contrató a Constructora Mexicana de Infraestructura con la finalidad de elaborar el proyecto ejecutivo para nuevas posiciones de pernocta que ayuden a agilizar las operaciones cotidianas de la terminal y evitar posibles cierres por falta de espacio para las aeronaves.

El monto del contrato asignado por adjudicación directa fue de 3.9 millones de pesos, inició en diciembre y concluirá el 12 de abril próximo.

“El incremento de vuelos ha obligado al uso de posiciones en la T1, T2 y posiciones remotas como espacios de estacionamiento o de pernocta, lo cual ha originado retrasos en las salidas de los 120 vuelos programadas en las primeras horas de la mañana (máxima capacidad), entre las 5 y las 7:30 am, que es el periodo de máxima demanda”, explicó la dirección del aeropuerto.

Las principales causas de los retrasos referidos, se detalló, son: naves que pernoctan y no que no tienen vuelos asignado en las dos primeras horas, naves que pernoctan que tienen algún problema técnico y no pueden ser retirados de la posición de contacto, naves cuyo destino tiene atrasos y no pueden salir, pero tampoco son retirados o naves cuya tripulación se retrasa (vienen de un vuelo retrasado) y tampoco se pueden mover.

Dichas situaciones generan una cascada de retrasos que pueden llegar a ser de hasta tres horas, causando el malestar de los pasajeros, que no en todos los casos son informados de lo que sucede al interior de la terminal aérea.

En el proyecto ejecutivo que elabora Constructora Mexicana de Infraestructura se detallará: el número de posiciones que se podrán sumar, su ubicación, costo y tiempo de construcción, en beneficio de la agilidad de operaciones durante la ampliación de actividades que tendrá en el largo plazo el AICM.

Como justificación de la asignación directa que se hizo a finales del año pasado, se refirió de manera general que, de acuerdo con registros internos, en la terminal en un par de ocasiones han estado a punto de decretar el cierre de debido a que no hay posiciones disponibles donde estacionar aviones.

“De continuar con esta problemática, pudiera caerse en el supuesto de cerrar el aeropuerto durante algunos minutos por falta de posiciones, lo que repercutirá en altos costos para las aerolíneas, personas y el mismo aeropuerto”, se mencionó.

alejandro.delarosa@eleconomista.mx