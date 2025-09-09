El 36% de las empresas españolas en México prevén más inversiones

A pesar de la incertidumbre global, el 54% de las empresas españolas prevén aumentar el volumen de su negocio en México, en lo que resta del presente año, anunció la Cámara Española de Comercio en México (Camescom).

Para lo que resta del 2025, el 36% los empresarios españoles planea incrementar sus inversiones; mientras que el 44% contempla ampliar su plantilla laboral.

“México sigue consolidándose como un mercado estratégico para la inversión española, valorado por su calidad de vida y un entorno digital favorable”, más allá de la incertidumbre global, derivada de factores como el tipo de cambio, las tensiones geopolíticas y las nuevas políticas arancelarias.

Los empresarios españoles consideran un pronóstico alentador y contundente. Tan solo en el primer semestre del 2025, España invirtió más de 5,943 millones de dólares en México, representando el 17% de la IED total, en lo que calificó como “el tercer mejor inicio de año desde 2006”.

España se está posicionando como uno de los principales socios económicos del país. Esta cifra representa un repunte notable respecto a los trimestres previos, y refuerza el papel de España como segundo mayor origen de capital extranjero en México, sólo detrás de Estados Unidos.

La inversión española en México a junio alcanzó su punto más alto para un primer semestre cuando menos en los últimos ocho años, de acuerdo con la Secretaría de Economía.

La Camescom que dirige Antonio Basagoiti registra optimismo moderado en la inversión española en México, reflejado en la segunda edición del Barómetro sobre el clima y perspectivas de la inversión española en México.

Si bien el aumento en los aranceles por parte de Estados Unidos ha presentado impacto en la actividad económica mexicana, debido a la profunda integración de México en las cadenas de valor manufactureras de la región, no obstante, los empresarios europeos observan en México como potencial de crecimiento.

La mayoría de los empresarios españoles con intereses en México mantienen su plena confianza en el país y más de la mitad tiene previsto expandir su negocio y aumentar sus inversiones.

En el marco del anuncio de la nueva directora de la Camescom, Elena Ochoa, mencionó que comenzará una nueva etapa, por lo que el organismo privado en México reafirma su compromiso de ser un aliado estratégico para las empresas españolas en el país, fortaleciendo los vínculos bilaterales y contribuyendo al crecimiento empresarial y social.

Para las empresas españolas, México no sólo representa una apuesta coyuntural, sino un mercado estratégico a largo plazo. El 100% de las compañías encuestadas por la Camescom consideran clave en su expansión internacional, y el 88% no planea abandonar el país en los próximos cinco años.

La inversión española en México se concentra fuertemente en: servicios financieros, que históricamente es el más dinámico; energía, que incluye la producción y distribución de electricidad y agua; metalurgia, y almacenamiento y transporte. Además de construcción e industria manufacturera como los más atractivos para el capital español en 2025.

En términos regionales, Ciudad de México lidera como destino favorito, seguida por Nuevo León, Estado de México, Querétaro y Jalisco.

Las más de 5,200 empresas españolas que operan en el país generan más de 500,000 empleos indirectos.