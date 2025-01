3 pistas por las que AT&T no piensa en el espectro mexicano de los 600 MHz

AT&T no estaría tan interesada en incursionar en la banda mexicana de los 600 Megahertz, aun cuando desde el gobierno federal se ha afirmado que la Licitación IFT-12 para servicios 5G, la primera en la historia de México, fue diseñada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a favor de esta compañía estadounidense.

El devenir de los pasos empresariales de AT&T del último lustro ofrecen más de una pista en materia técnica y económica que dejan entrever porqué esta compañía tendría un mayor interés por otras bandas radioeléctricas de México, como aquella de los 3.5 Gigahercios, que por la banda de los 600 MHz.

Esto, a pesar de que la banda de los 600 MHz es un espectro que ya está limpio de interferencias desde una década atrás y pese a que también estas son frecuencias muy propicias para desarrollar coberturas celulares hacia las áreas rurales y más desprotegidas de México, donde al menos 8 millones de mexicanos no conocen la experiencia de un acceso digno a Internet, y donde es deber del gobierno abatir la brecha digital.

AT&T es una multinacional de las telecomunicaciones con 116 millones de usuarios celulares y 29,000 millones de dólares en ingresos trimestrales, esto sólo en Estados Unidos.

La acción de AT&T cotiza en Wall Street con una recuperación del 26.96% en el último año, después de los impactos de la pandemia y de negocios poco exitosos, por lo que el directorio de AT&T en Dallas no arriesgaría su acción a otro castigo sólo por comprar más espectro en un país con una política fiscal por explotación de bandas que antepone la recaudación a la generación de coberturas como es México.

Esta triada de datos ejemplifican, aun con las realidades de mercado diferentes entre Estados Unidos y México, que AT&T factura el doble de dinero y atiende casi al mismo número de clientes que Telcel, Movistar y la AT&T mexicana.

Las pistas por las que AT&T evaluaría a profundidad la compra de espectro en los 600 MHz empezaron en Estados Unidos en 2018 y terminaron en México durante el 2024, y tienen que ver sobre todo con lo que sí deja rentabilidad al corporativo.

La venta de los 600 por la compra de los 3,500

Esta misma semana, pero de hace cinco años, AT&T arrancó la venta de varios paquetes de licencias de los 600 MHz en Estados Unidos. De California hasta Nueva York, AT&T comenzó a desprenderse de todas aquellas frecuencias de los 600 MHz que no hicieran sentido a su negocio nacional allí.

AT&T vendió así tantos lotes como pudo de los 600 MHz, hasta conseguir un ingreso de 928 millones de dólares de la empresa LB License Company de Columbia Capital, que entonces se hizo con ese espectro, de acuerdo con documentos de las propias compañías y de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos.

AT&T además ya contaba con un espectro similar en naturaleza técnica a aquella de los 600 MHz, pues AT&T opera el espectro de 700 MHz a través del proyecto FirstNet en Estados Unidos.

Y en noviembre del 2024, AT&T anunció la compraventa de espectro de los 3.5 GHz de nivel nacional a Uscellular por 1,000 millones de dólares.

Esta fue una decisión de AT&T que hacía sentido a su negocio, pues la compañía había comenzado el despliegue de productos de un Internet inalámbrico fijo poderoso desde la banda de 3.5 GHz, los llamados productos FWA.

Otra de las pistas está en que AT&T una vez compró espectro de 2.5 GHz en México, porque ya tenía de esas mismas frecuencias en Estados Unidos, y porque tener un espectro “unificado” a ambos lados de la frontera le permitiría generar eficiencias de negocio en su plan de tener una cobertura para 400 millones de personas en Norteamérica, por lo que no es descartado que AT&T prefiera un día comprar banda de los 3500 MHz en México, que de los 600 MHz, pues ya cuenta con un lote de 50 Megahertz de ancho de banda en ese espectro.

AT&T escribió no a la banda de los 600 MHz en la consulta del IFT

A mediados del año 2024, AT&T presentó sus argumentos respecto a la viabilidad de la Licitación IFT-12 de espectro para servicios de quinta generación en el país.

AT&T abiertamente escribió en sus argumentos que no compraría más espectro en México, en tanto el Estado mantenga una política de tributación fiscal que privilegia elevados montos por contraprestaciones y pagos anuales por el uso de las frecuencias, que hacen de México el país más caro del continente en esta materia.

AT&T fustigó contra los precios de todas las bandas en concurso, incluida la banda de los 600 MHz, y sólo no atacó a aquella de los 3.5 GHz, que si bien este espectro en particular no se incluyó en la subasta, sí es uno que le interesa tener a AT&T.

“El precio total del espectro radioeléctrico en México, pago inicial más derechos anuales se encuentra entre 88% y 96% por arriba de la media internacional (…) Se puede identificar que el mercado no tiene incentivos para adquirir espectro adicional, ni nuevas bandas de espectro radioeléctrico como los 600 MHz, la Banda L…”, dijo AT&T en sus respuestas sobre la IFT-12.

Inflación y precios caros pasan factura a AT&T

AT&T se acerca a una década plena de estancia en México, pues entre finales de 2024 y mediados del 2025 se cumplen diez años en que la compañía anunció las compras de Iuscell-Unefon y Nextel, más una inversión a tres años por 3,000 millones de dólares para desarrollar una nueva red celular de calidad 4G-LTE en México.

Desde entonces, la compañía atiende directamente a casi 23 millones de clientes, más otros 21 millones de Telefónica, y al mismo tiempo también capacidad mayoristas a otros clientes de menor escala.

La empresa factura cerca de 4,000 millones de dólares por año en México desde el 2024, lo que significa que la AT&T mexicana aporta menos del 3.5% de los ingresos totales que percibe la matriz en Dallas.

Un ingreso anual de 4,000 millones de dólares tampoco significa que AT&T haya alcanzado la rentabilidad en México, pues todavía en el ejercicio de 2023 la operación de esta empresa presentó notables pérdidas financieras. Versiones por separado de la industria apuntan a que además AT&T todavía mantiene adeudos en contratos de fibra óptica que utilizó para desarrollar infraestructura de backhaul.

Pero más significativo es que los niveles de tributación fiscal por el aprovechamiento anual de bandas radioeléctricas en manos de los operadores AT&T se incrementaron en alrededor de 20% entre los años 2022 y 2024 por motivos de la inflación.

Los niveles de impuestos que AT&T paga anualmente por la explotación de sus 184.20 Megahertz de licencias que tiene en México equivalen a cuando menos el 17.30% de sus ingresos totales.

Y en menos de 24 meses, sólo por contraprestaciones por refrendos de concesiones en espectros como los de 800 MHz, 850 MHz y de 1900 MHz, la compañía ha desembolsado 65.2 millones de dólares en México, sin contabilizar los pagos anuales de derechos que encarecerán todavía más las frecuencias en el tiempo de 20 años que permite la vigencia de estos títulos de concesión.