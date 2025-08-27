En 25 años el sector industrial en México perdió 6 puntos porcentuales del PIB

Al corte de junio del 2025, la producción industrial en México representó 3 de cada 10 pesos (31.2%) del Producto Interno Bruto total.

Esta aportación fue significativamente menor que la que se registraba hace 25 año, cuando era de 37.2%, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Estas cifras reflejan una menor participación de sectores como la manufactura, la minería, la construcción y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas.

Por ejemplo, la manufactura pasó de aportar el 22.6% del PIB en el 2000 a aportar el 20.5% en este año. Y la minería pasó de representar 6.9 a 3.3 por ciento.

En lo que va del 2025 se ha observado una tendencia de menor dinamismo en la producción industrial de México.