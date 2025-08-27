Lectura 1:00 min
En 25 años el sector industrial en México perdió 6 puntos porcentuales del PIB
La actividad industrial en México ha perdido protagonismo en el total de la producción económica del país. En 25 años su aportación porcentual se redujo cerca de seis puntos.
Al corte de junio del 2025, la producción industrial en México representó 3 de cada 10 pesos (31.2%) del Producto Interno Bruto total.
Esta aportación fue significativamente menor que la que se registraba hace 25 año, cuando era de 37.2%, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Estas cifras reflejan una menor participación de sectores como la manufactura, la minería, la construcción y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas.
Por ejemplo, la manufactura pasó de aportar el 22.6% del PIB en el 2000 a aportar el 20.5% en este año. Y la minería pasó de representar 6.9 a 3.3 por ciento.
En lo que va del 2025 se ha observado una tendencia de menor dinamismo en la producción industrial de México.