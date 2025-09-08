Todos necesitamos un "bastón" que nos ayude a levantarnos: Arturo Elías Ayub

Frente a cientos de jóvenes, Arturo Elías Ayub, director general de Fundación Telmex Telcel, admitió también tener momentos malos, en los que le cuesta trabajo iniciar el día y no se siente con el ánimo necesario.

Ante estos momentos recomienda confiar en los valores propios y encontrar esa persona que funcione como un bastón para impulsarte día a día.

También detalló que los estudios son importantes, pero más importante es ser una buena persona, saber relacionarse, tener una familia bonita, valores increíbles, sólidos y firmes.

Lo que están aprendiendo en la escuela es muy importante, pero como dice el ingeniero Slim, de quien aprendo algo todos los días, lo más importante es ser buenas personas”.

El también miembro de Shark Tank añadió que “lo único que no puedes negociar en la vida son valores. No puedes ser medio honesto, eres o no eres, no puedes amar locamente a tu país o no amarlo, o lo amas o no lo amas y yo soy un loco enamorado de México”.

Encuentra tu persona batón

Durante México Siglo XXI 2025, el encuentro anual de Fundación Telmex Telcel, Arturo Elías confesó también tener momentos en los que se siente bajo de energía, y no querer levantarse en la mañana, estar tiste en el día y sentir que no va a poder.

Ante esos días recomienda buscar a esas personas que te impulsan a seguir adelante y que se convierten en tu “bastón” en momentos difíciles.

Cuando tengo esas mañanas, lo que necesitas es un cimiento enorme y grandote que te levante. Alguien que sea ese bastón que te diga sí puedes. Necesitas a esa persona que esta cerca de ti, con el corazón y con lo que le importa de verdad, que es que estés bien”.

Puntualizó que si tienes a esa persona y no la estas provechando estas en un error, y si no la tiendes, es momento de buscarla, porque será ese sostén que siempre los va a sacar adelante.

Finalmente destacó que “no podemos iluminar el futuro si no nos iluminamos cada uno de nosotros solitos”.