"No eres tú, soy yo": ¿Qué hacer cuando los socios ya no se entienden?

Asociarse con familiares o amigos para operar un negocio parece una buena idea, debido a la cercanía, pero si ninguno se complementa o no cumple las expectativas, los desacuerdos comienzan y en todo caso, ocurre la separación de los socios.

Entre los motivos más frecuentes de la ruptura entre socios está la falta de claridad en los roles, ideales diferentes y aportaciones a la empresa desiguales.

Puedes llevarte bien con un amigo a nivel de amistad, pero a nivel profesional no necesariamente van a coincidir, y por eso hay que conocer e identificar el perfil del socio ideal”, explica Javier Zepeda, CEO de BIOS.

Por ende, cuando la relación entre socios no es compatible y se ha hablado sobre el tema, la separación funciona como una alternativa, en la que está la posibilidad de que una de las partes siga operando el negocio.

Sin embargo, hay que tener cuidado en el proceso, debido a que la segunda razón de bancarrota de los emprendimientos se debe a problemas con los socios, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Emprendedores (Asem).

¿Qué se prioriza en la empresa durante la separación de los socios?

No existe un tiempo estimado para llevar a cabo la ruptura de los socios, incluso puede tomar años, en el caso de que no haya documentación o no se llegue a un acuerdo por ambas partes.

Por ello, la separación debe estar documentada, crear actas entre socios y acuerdos en los que se describa los motivos de salida, por ejemplo si es por voluntad o por incumplimiento, menciona Ignacio Ortiz, socio fundador de Pro Evolution Pymes.

Después, determinar el valor económico de la empresa con base en los reportes financieros, analizar los activos y con ello, considerar cuánto aportó cada quien en la empresa para la repartición.

A causa de esto, los especialistas aconsejan tener documentado todo, aunque sean pequeños negocios, con la intención de que todas las partes involucradas se lleven el porcentaje correspondiente y en caso de que el socio decida no involucrarse más, pueda vender sus acciones.

¿Es el fin de la relación?

Compartir metas con amigos o algún familiar es una idea que parece prometedora, llena de retos en conjunto y esto se ve reflejado en el 70% de las personas que estarían dispuestas a emprender con amigos, de acuerdo con una encuesta de Photoroom.

Pero cuando las cosas no salen como se esperaba, tiene mayor peso emocional, y si no hay claridad o una de las partes no está de acuerdo, difícilmente podrán tener una buena convivencia en el futuro.

Ignacio Ortiz, aconseja que para llevar a cabo la separación sin que la relación se dañe, se tiene que ver por la parte profesional, no emocional. “Existe la posibilidad de que no se afecte la relación que dio origen a la posibilidad de trabajar juntos, pero es cuestión de voluntad”.

Tips para llevar una buena relación con los socios

Poner fin a una relación no es fácil, a pesar de que sea un acuerdo mutuo, pero se aconseja comunicar la situación con claridad dentro de la empresa, para evitar los rumores y desconcierto del personal.

En este sentido, no es necesario dar todos los detalles, pero dejar en claro que la separación se realizará e informar qué pasará con el futuro de la empresa.

Por otra parte, hay quienes prefieren hacer el proceso de forma confidencial, con la finalidad de que ninguno de los socios dañe la reputación o diga aclaraciones que no se mencionaron antes.

Asimismo, para evitar la competencia desleal en un futuro, se recomienda crear acuerdos de no competencia, los cuales protegen a la empresa y evita que la información pueda ser utilizada en contra de los socios.

Javier Zepeda puntualiza en la importancia de elegir a un perfil adecuado antes de asociarse con alguien más. “No te asocies si no investigas primero que necesitas o que te va a aportar en la empresa”.