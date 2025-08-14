Pymes, clave para lograr las metas del Plan México: SE

Dada la importancia que representan para la economía y para que se cumplan algunos de los objetivos del Plan México, el tema del financiamiento es clave para las pequeñas y medianas empresas (pymes) del país, afirmó Ximena Escobedo, jefa de la unidad de desarrollo productivo de la Secretaría de Economía (SE).

En el evento “Impulso DiDi”, donde se habló de la contribución de esta plataforma global a la sociedad, la funcionaria mencionó que alrededor del 99% del motor económico del país, son las pymes, al tiempo que estas generan más del 80% de los empleos.

En este sentido, destacó que una parte del Plan México contempla el desarrollo de las pymes, por lo que para lograr las metas del mismo, dijo, se tiene que ir de la mano de este sector.

“Cuando hablamos de las pymes, sí o sí tenemos que relacionarlas con el tema del financiamiento. El tema del financiamiento es clave para las pymes”, subrayó.

Hoy, de acuerdo con cifras dadas a conocer por la Asociación de Bancos de México (ABM), las mipymes sólo reciben 14 de cada 100 pesos del crédito del sector, ello, pese a que son el motor de la economía y generan 8 de cada 10 empleos.

Ximena Escobedo hizo énfasis en que no se puede llevar a buen puerto todo lo que tiene qué ver con las pymes, si no se hace de la mano de la inclusión financiera y la digitalización, pues dijo que el crédito o capital semilla es indispensable para el desarrollo de los pequeños negocios.

Así, resaltó que uno de los grandes retos sigue siendo lograr una mayor bancarización del país, y hacerlo de una manera más fácil y rápida, como lo están haciendo ya algunas instituciones desde la vía digital.

En este sentido, destacó que DiDi, a través de su brazo financiero, haya otorgado ya más de 20 millones de créditos en el país.

“Lo que a nosotros nos empuja es a seguir haciendo colaboraciones con el sector privado, para ver cómo podemos hacer para que ésto sea mucho más rápido, que pueda haber mucho más acceso para las empresas y para las personas, y que sea de una manera mucho más sencilla”, refirió.

Que 30% de las pymes tengan crédito, la meta

Uno de los temas que contempla el Plan México presentado por el Gobierno Federal a inicios de año, es que de aquí al 2030, al menos el 30% de las pymes cuenten con acceso a crédito formal, lo que implica un crecimiento de 3.5% anual en los siguientes cinco años.

Ante este planteamiento, en mayo pasado, en el marco de la convención bancaria, el Gobierno Federal y la ABM, firmaron un acuerdo para lograr esta meta, en la que la banca de desarrollo también jugará un papel importante.

Al respecto, el gremio bancario informó recientemente que ya se han iniciado las primeras mesas de trabajo en esta materia.

Los principales motivos por los que las mipymes no solicitan crédito, de acuerdo con información de la ABM, son: que no lo necesitan, no les interesa o consideran que son muy caros, entre otros.

Contribución de DiDi

En el evento, directivos de DiDi destacaron que la plataforma, a través de sus diferentes brazos, genera 118,000 millones de pesos de actividad económica directa, indirecta e inducida, lo que equivale a 0.47% del Producto Interno Bruto (PIB).

En el rubro financiero, ya ha otorgado 20 millones de préstamos, 2 millones de tarjetas, y se han realizado 20 millones de transacciones de pago.