México, en el top 15 de países con más espíritu emprendedor

Un estudio de la plataforma financiera Remitly colocó a México en la posición 14 a nivel mundial en el ranking de países con mayor espíritu emprendedor.

Este ranking evalúa los niveles de pasión y perseverancia por levantar negocios entre la población mexicana.

El estudio, realizado a 7,000 personas de 26 países utiliza la escala grit, que mide el nivel de pasión, perseverancia y compromiso a largo plazo de las personas, a partir de un cuestionario se encontró que una puntuación alta (de 0 a 60) es reflejo de una mayor mentalidad emprendedora.

Para el caso particular de México, se observa que aunque las personas muestran un alto grado de espíritu emprendedor, existe una brecha con la creación de empresas, debido a que aparece en el número 20 en cuanto a la discrepancia entre mentalidad y acción.