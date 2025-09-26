Marc Randolph, cofundador de Netflix: La IA es la gran oportunidad para los emprendedores

La inteligencia Artificial (IA) está revolucionando los negocios, y aunque puede ser aterrador para las grandes empresas, para los emprendedores es una gran oportunidad, comentó Marc Randolph, cofundador y ex CEO de Netflix.

“La Inteligencia Artificial es mucho más disruptiva (que el Internet), porque va a alterar todos los negocios del mundo. Si tienes un gran negocio, eso es aterrador, pero si eres un emprendedor en etapa inicial, esta es tu oportunidad”, señaló durante su participación en VTEX Connect LATAM 2025.

Recordó que hace 20 años el Internet llegó a revolucionar todas las industrias, pero ahora se está llegando otra revolución, la de la IA, y es el momento perfecto para crear nuevas empresas y usar esta tecnología a nuestro favor.

Encuentra un diferenciador difícil de replicar

En el 2000, el gran competidor de Netflix era Blockbuster, una empresa con más de 60,000 empleados y 9,000 tiendas, pero el Internet permitió que la compañía de streaming hiciera cosas diferentes.

Por ello, le recomienda a los emprendedores crear un diferenciador, algo que sea difícil o imposible de replicar, para que cuando llegue un competidor le tome tiempo alcanzarte.

Actualmente hay millones de empresas que están usando la IA, así que no solo tienes que diferenciarte de tu gran competidor, sino que también tienes que diferenciarte de todas las demás startups de IA que existen”.

No le temas a la IA, arriésgate

Si bien, hacer algo innovador y disruptivo no es sencillo, Marc Randolph recomienda no tener miedo y arriesgarse, pues con la IA se pueden construir cosas en poco tiempo y con pocos recursos, lo que te permitirá ajustar el modelo más rápido.

Puntualizó que, así como ocurrió con el Internet, cuando cerca del 80 y 90% de estas las empresas se extinguieron, lo mismo sucederá en los próximos cinco años con las compañías de IA, pues se aprenderá cuáles son los modelos que funcionan y cuáles no.

“Así que arriésgate. Te apoyo. Este es el momento para cualquier emprendedor, es el momento de profundizar en la IA y tu oportunidad de cambiar la realidad, no solo tu realidad, sino quizás toda la realidad”.