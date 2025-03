¿Por qué los mandos medios y empleados deben conocer y compartir el propósito de la empresa?

El futuro de la compañía no sólo está definido por la misión, visión y los valores, también es importante un propósito, pero este tiene que permear a toda la organización, no solo la Alta Dirección.

Marta Iranzo, CEO en NEXIA dice que con la misión y visión se pone el foco solo en la empresa que se quiere construir, pero cuando se habla de propósito se le da otro sentido a la compañía y se pone atención en la razón de su existencia y el aporte que tiene a la sociedad.

Si bien, se necesita de un CEO que apueste por este propósito y que marque un liderazgo inspirador, es necesario llevarlo a toda la compañía y empoderar a los mandos medios.

No es suficiente (que sólo el directivo apueste por el propósito), porque si no hay mandos intermedios y el resto de comité de dirección que apuesten por ello, la cosa no se desplegará hacia abajo”.

Es decir, en muchos casos la Alta Dirección sabe la importancia de un propósito, pero no los mandos medios y aún menos, los colaboradores.

“La mayoría de las empresas tenemos un problema, porque el CEO y la Alta Dirección tienen muy claro el por qué y el para qué de la compañía, pero no lo trasladas hacia abajo. El 99% de los colaboradores coinciden en que no saben hacia dónde va la compañía”, puntualiza Marta Iranzo, autora del libro “Tenemos que Hablar de Employer Branding”.

Comunicar el propósito aumenta el compromiso

Marta Iranzo hace hincapié en la importancia de comunicarle a los colaboradores hacía donde va la empresa, porque las organizaciones suelen tener mucho hermetismo.

“Sólo los altos directivos y los lideres saben hacia dónde va la organización, pero un administrativo, una persona que está atendiendo, no sabe el para qué. Si le cuentas a las personas para qué hacemos lo que hacemos va a ser más fácil que haya compromiso”.

El estudio de Tendencia Laboral de Microsoft WorkLab señala que 74% de los mandos medios reconoce que no tiene la influencia o los recursos para realizar cambios en favor de sus equipos de trabajo, por ellos es importante ayudarle a los mandos medios a comunicar el propósito a sus colaboradores.

“Se deja en mano de las personas a que tomen las decisiones de cómo comunicarlo, entonces, unos por la cercanía con los colaboradores lo comparten y otros no. En realidad, debe establecerse desde arriba que siempre hay que comunicarlo”.

La comunicación en las empresas es fundamental, puesto que el 37% de los empleados dice no tener reuniones individuales con sus jefes, según un estudio realizado por NTT DATA.

“Un líder se convierte en líder porque realmente sabe transmitir y comunicar. Puedes tener jefes que no son lideres, y lideres que no son jefes. Se necesitan lideres que inspiren no jefes que gestionen. La gestión en el mundo de la nueva tecnología no tiene valor”, detalla Marta Iranzo.

La especialista detalla en que los líderes requieren habilidades de comunicación, pues ante la tecnología se requiere de personas que sepan liderar e inspirar y no solo gestionar.

¿Cómo inspirar al talento?

Un gran líder tiene que impulsar a los demás y puede empezar por fortalecer el autoliderazgo de cada equipo, eso genera un espiral de energía positiva. Una labor fundamental es convertir al equipo en un círculo de seguridad, es decir que se sienta valorado, respetado y sienta lealtad dentro del equipo.

Si existe ese círculo de seguridad puedes estar preparado para dar lo mejor de ti y dar lo mejor de cara a los clientes, pero si te desgastas en la mala energía del equipo, no tendrás el foco en lo mejor de ti, ni en que la empresa mejore, sino en cuestiones internas”.

Por ello el éxito no se debe medir solo con indicadores financieros, también con indicadores de bienestar, tasa de rotación, participación.