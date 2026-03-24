incMTY 2026 cierra con 79.5 millones de dólares en anuncios de inversión

La edición número 13 de incMTY, el festival de innovación y emprendimiento organizado por el Tec de Monterrey, concluyó con 79.5 millones de dólares en anuncios de inversión y la participación de 210 delegados nacionales e internacionales, entre los que destacó Japón.

"La innovación abierta ocupa un ecosistema abierto. Tenemos que seguir democratizando las oportunidades para el talento y el emprendimiento del futuro. La colaboración y el involucramiento en plataformas como incMTY son clave para potenciar el desarrollo económico en México y América Latina, conectándonos con otros países", destacó Thomas Michael Hogg, CEO de incMTY.

Uno de los anuncios de inversión fue de la firma de capital de riesgo 1200vc, que tiene un portafolio que supera las 100 compañías en sectores como IA, Quantum y Hard-tech, que anunció una alianza estratégica para mapear el ecosistema emprendedor y vincular a México con las redes globales de Venture Capital.

Como parte de esta colaboración, se lanzará una plataforma de inteligencia de datos para conectar talento de México y América Latina con capital internacional, con el objetivo de facilitar la inversión transfronteriza y posicionar a la región como un hub de innovación.

La jornada también fue escenario de dos firmas de licenciamiento tecnológico que refuerzan el vínculo entre la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y el sector productivo. La primera estableció un contrato de licenciamiento entre la universidad UANL y Galería Marble Mosaics para la comercialización de trece diseños industriales desarrollados en la Facultad de Arquitectura.

La segunda formalizó el licenciamiento con Teka Foods para la comercialización de una patente de composición nutracéutica y la marca Ananá, creadas en la Facultad de Salud Pública y Nutrición.

“La investigación, innovación y transferencia de conocimiento son pilares fundamentales para contribuir al desarrollo económico y social de nuestro país. Hoy celebramos un momento significativo que refleja el compromiso de nuestra institución con la vinculación estratégica entre la academia y el sector productivo”, afirmó Santos Guzmán López, rector de la UANL.

Capital, expansión y nuevas apuestas

El festival también fue escenario de anuncios por parte de fondos y organizaciones. Óscar Peña, de Dalus Capital, señaló que en los últimos seis meses realizaron tres nuevas inversiones, sumando 10 en 2025, enfocadas en compañías tecnológicas con soluciones escalables.

“Es el mejor momento para que Latinoamérica se convierta en un centro de desarrollo tecnológico”, afirmó.

Por su parte, Luli Castillo presentó Halliburton Labs, un acelerador enfocado en energías renovables que cuenta con 44 compañías y una tasa de aceptación del 2%, ofreciendo acompañamiento en áreas como manufactura, legal, ventas y acceso a inversionistas.

Jeff Abbott, de Blitzscaling Ventures, anunció el cierre de su segundo fondo por 34 millones de dólares, enfocado en inteligencia artificial, con 15 inversiones en portafolio y planes de colaboración en Monterrey.

En tanto, Impact Hub informó la apertura de una nueva sede en Mérida, que se convertirá en su tercera ubicación en México, con el objetivo de fortalecer el ecosistema emprendedor en el sureste.

Vinculación internacional y formación emprendedora

La edición también impulsó la colaboración internacional, con espacios como “Café con Japón: Conversación Ejecutiva con Sumitomo”, que reunió a empresarios japoneses con el ecosistema emprendedor de Nuevo León para explorar oportunidades de negocio.

En paralelo, el festival incluyó contenidos enfocados en formación empresarial. Moris Dieck, inversionista y creador del podcast Dimes y Billetes, abordó los principales retos financieros de los negocios, mientras que Teresa de León, gerente regional de GridX, compartió estrategias para levantar capital en proyectos de base científica, destacando la importancia de resolver problemas de alto impacto.