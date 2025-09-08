La grandeza de un campeón está en levantarse: Serena Williams

Una de las mujeres que ha impactado en el mundo del deporte es Serena Williams, quien desde temprana edad destacó en el tenis y ha ganado 23 títulos de Grand Slam, su carrera la ha llevado a emprender y crear fundaciones para apoyar a las mujeres.

Sin embargo, el camino no ha sido fácil, por ello, durante el evento México Siglo XXI 2025, el encuentro anual de Fundación Telmex Telcel, invitó a los becarios a no rendirse y salir de su zona de confort para cambiar sus vidas de una manera positiva y no frustrarse ante el fracaso.

Quizá se pierda una lucha, pero no es para siempre, siempre hay un mañana”.

Destacó que su hermana la hizo querer ser mejor, y tenerla cerca de su carrera fue positivo, por ello a los jóvenes les compartió los factores claves que la ayudaron para llegar al éxito.

Mentalidad ganadora

Serena Williams mencionó que es importante tener una mentalidad ganadora para llegar al triunfo, ya que no se trata de la cantidad de títulos y reconocimientos, sino de la voluntad de afrontar los retos.

En este sentido, comentó que el proceso no siempre es divertido y positivo, ya que siempre habrá ocasiones en las que se presente el ocio, pero el trabajo duro es la recompensa que en el futuro va a retribuir.

“Los campeones entienden el hecho de trabajar duramente y que las cosas no suceden de la noche a la mañana para tener éxito. La mejor forma de describir a un campeón no es cuando está ganando, sino cuando se recupera de la caída”.

Aunado a que parte de la mentalidad ganadora la atribuye a la disciplina que tuvo por parte de su madre, ya que la motivó a tener buenas calificaciones y a ser constante.