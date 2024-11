El éxito profesional depende de las habilidades y no del grado de estudios

En un viaje de avión, Borja Castelar, exdirector de LinkedIn se encontró con un joven que le expresó que no entendía porque no ganaba el sueldo deseado, si tenía carrera, maestría y doctorado. La respuesta de Borja fue: “Que crees… al mercado no le importa lo que has estudiado, le importa lo que haces a través de tus habilidades, eso hace la gran diferencia de por qué deberían contratarte”.

Durante su participación en EXMA 2024, Borja destacó que las soft skills, o habilidades blandas, son más valoradas por las organizaciones que la cantidad de estudios, de hecho, el 85% del éxito profesional depende de las habilidades humanas y sólo 15% de las habilidades técnicas.

Quien triunfa en el mercado laboral no es quien más sabe, es el que mejor lo aplica”.

Precisó que las habilidades humanas —como prefiere llamarlas— son más vigentes a lo largo de los años. Por ejemplo, la comunicación seguramente en 5 o 100 años seguirá vigente, lo cual no pasará con el marketing, que está en constante cambio.

Asimismo, la Inteligencia Artificial ayuda a acelerar los procesos y algunos de los trabajos técnicos serán sustituidos por la tecnología, pero la parte humana se mantendrá y se requerirán nuevas habilidades.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, el 65% de los niños que están entrando en la escuela ahora mismo acabarán trabajando en una profesión que ahora ni siquiera existe.

¿Cómo desarrollar las habilidades?

De acuerdo con LinkedIn, las habilidades más demandadas son: comunicación adaptabilidad, atención al cliente, liderazgo, gestión de proyectos y análisis de datos.

Pero ¿cómo desarrollarlas? Borja recomienda primero centrarse en lo que ya se sabe, pues aunque se habla mucho de seguir tu pasión, es importante hacer un autoconocimiento y descubrir para que se es bueno. “Centrarte en tus fortalezas, en lo que se te da bien”.

También recomienda proponerse mejorar una habilidad cada trimestre y definir cómo lograrlo. Por ejemplo, hablar en público, para ello será necesario tomar clases de oratoria, de teatro, entre otras.