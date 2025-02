Hasta que el emprendimiento nos separe : ¿Qué errores no cometer al crear un negocio en pareja?

Estar en una relación va más allá de compartir buenos momentos. Cuando el vínculo se dirige a una etapa más madura, el apoyo moral es fundamental, así como el acompañamiento en varios procesos de la vida y esto implica los proyectos a futuro.

Por ello, la idea de emprender en pareja es una etapa que puede ser inolvidable y positiva para la relación, si se establecen acuerdos antes de iniciar, ya que si no hay suficiente organización, da como resultado conflictos que repercuten tanto en lo personal como en el futuro del negocio.

Cuando emprendes en pareja, tienes una carga emocional mucho mayor que cuando emprendes con un socio. Entonces tienes que definir responsabilidades y entender que nadie está arriba de otro”, argumenta Filippo Bonani, consultor empresarial.

Además, el 57.7% de las empresas son familiares, de los cuales nueve de cada diez se encuentran en la primera generación, de acuerdo con la Radiografía del Emprendimiento 2024, realizado por la Asociación de Emprendedores de México (Asem).

A pesar de que no se especifica si se trata de hermanos, padres e hijos, estos datos también incluyen a las parejas, por lo que es primordial establecer acuerdos.

Errores más frecuentes al emprender

Establecer roles es indispensable ya que, si se trata de emprendimientos por separado, implica que cada uno debe respetar y no involucrarse en el proyecto del otro.

Asimismo, si se opta por emprender juntos, debe crearse un acuerdo en caso de ruptura, pero este proceso requiere de madurez, ya que se enfrentan dos problemas, la primera es el término de la relación y la otra es el futuro del negocio.

“Hay que tener un diálogo saludable cuando la relación termina, sea profesional como personal. Si una de las dos relaciones termina, es muy probable que la otra también, además de tener un doble duelo y una doble responsabilidad, porque en la parte profesional dependen de ellos y tienen que ser capaces de tomar decisiones”, puntualiza Filippo Bonani.

Otro error frecuente es no asignarse un sueldo, pues es un tema que pasa desapercibido, lo que a largo plazo afecta negativamente en la rentabilidad como en las finanzas personales y en pareja.

El sueldo dependerá de la función que desempeñen dentro de la empresa. Esto se realiza de acuerdo al porcentaje de acciones de cada uno y se debe acordar como si se tratara de una sociedad, más no de una pareja, para evitar relacionar el vínculo afectivo con los negocios.

Por último, es importante reconocer que siempre habrá buenos y malos momentos al emprender, pero es posible conseguir crecer, siempre y cuando los problemas se solucionen en el lugar adecuado.

Aún no todo es perfecto, hay cosas que agradeces porque vives al 100% con el entendimiento de tu pareja. La situación es un poco adversa porque todo el día hablas del mismo negocio y lo importante es no llevarte muchos de los conflictos a casa y no tomarlos de manera personal”, aconseja Humberto Herrera, fundador de Mi Gusto Es.

Tipos de emprendimiento en pareja

La idea de emprender dentro de una relación tiene diversos aspectos, como la operación del proyecto en conjunto, el apoyo o aportación pero sin estar completamente involucrado, así como dividirse tareas en el hogar para que la otra persona dedique más tiempo al emprendimiento, explica Vivian Reyes, fundadora de la Escuela Emprende con Éxito.

De manera que, antes de emprender, primero hay que identificar cómo será el apoyo y qué roles tomará cada uno. A través de un post en LinkedIn, Vivian Reyes comparte las siguientes variantes:

» Uno emprende, el otro tiene un empleo formal: Es una opción para generar más ingresos debido a que mientras uno tiene un empleo, el otro se dedica a desarrollar su emprendimiento.

Filippo Bonani menciona que es una experiencia que fortalece la relación, debido a que su esposa comenzó a emprender hace 17 años, dedicándose a la planeación de bodas, y a pesar de que ambos se dedicaron a diferentes áreas, él le brindó su apoyo tanto en la parte fiscal, administrativa y en ocasiones, operativa.

“Ella empezó su negocio trabajando de día, y de noche siendo emprendedora. Yo empecé siendo su chalán, su camarero, pero me quedé con toda el área administrativa y después de tres años, ella se independizó totalmente y se dedicó a estar en el negocio”, comenta.

» Ambos emprenden en el mismo proyecto: Los ideales coinciden, las metas y sueños son compatibles y por ende, la decisión de emprender en conjunto resulta un proyecto en el que se involucran los dos.

Un ejemplo de ello es Mi Gusto Es, una marisquería con platillos inspirados en el norte del país y que es operado por dos matrimonios desde hace 21 años.

Edgardo Estrada, cofundador del restaurante, comenta que la incorporación de sus esposas se fue dando de forma paulatina, ya que todos tenían diferentes empleos, pero poco a poco aumentaron la participación en el proyecto.

“Cuando abrimos la segunda sucursal en Toluca, Maricela (esposa de Humberto Herrera, quien es fundador) se quedó a cargo del restaurante y es cuando ahí ellas estuvieron de tiempo completo dentro de la empresa”.

» Los dos emprenden en diferentes proyectos: Es posible emprender por separado, debido a que las especialidades no se complementan o tienen visiones diferentes.

Vivian Reyes argumenta que, al trabajar por separado, se amplía la visión emprendedora y cada uno puede compartir sus experiencias, tener un punto de vista más extenso sobre los campos de acción y modelos de negocios.

Uno de los casos más conocidos al emprender por separado es la exintegrante del grupo Spice Girls, Victoria Beckham, ya que actualmente se dedica al diseño de modas y trabaja en su marca bajo su nombre; mientras que su esposo David Beckham, exfutbolista, también maneja sus empresas, como DB Ventures y accionista en Cellular Goods, además de tener su propio equipo de fútbol, Inter Miami.