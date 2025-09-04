Efecto heliotrópico: Clave para ser un buen jefe en tiempos difíciles

Los girasoles se caracerizan por buscar la luz girando en su propio eje, lo mismo ocurre cuando las organizaciones pasan por momentos de crisis, porque los colaboradores buscan a personas que transmitan esperanza y tranquilidad. Ambas situaciones se les conoce como efecto heliotrópico, el cual es ideal para lidiar con la incertidumbre en tiempos de crisis.

Este efecto implica rodearse de personas con un pensamiento positivo. De manera que, los jefes pueden aplicar este fenómeno para mantener la moral con sus equipos.

En el liderazgo somos como los girasoles, que son plantas heliotrópicas, porque giran en su eje hasta que encuentran el Sol. Los seres humanos dentro de las organizaciones, gravitamos alrededor de las personas con la energía más positiva”, comenta Nora Taboada, fundadora de AFE-Liderazgo Consciente.

En este contexto, los jefes no deben descuidar el ambiente laboral, porque 49% de los trabajadores en México considera que tener un lugar de trabajo positivo y colaborativo es esencial, de acuerdo con el estudio Tendencias del entorno laboral en México, realizado por Kelly.

¿Cómo poner en marcha el efecto heliotrópico?

Para transmitir confianza y positividad en las personas, lo primero es entender que no ocurre de la noche a la mañana, debido a que a las personas les toma tiempo confiar. Por ello, es relevante interactuar con otras áreas.

Es decir, evitar aislarse y limitarse a convivir con el equipo o con otros jefes de área. Aunado a que no forzosamente se debe hablar de trabajo, sino de temas más casuales.

De acuerdo con Ipsos, el 35% valora más cuando el estilo de liderazgo se enfoca en la empatía o la capacidad de comprender la situación de los demás, mientras que otro 35% se siente más cómodo cuando un líder es confiable.

El segundo punto es utilizar la narrativa para transmitir confianza. De manera que, es importante usar las palabras adecuadas, la empatía y ser una persona asertiva. Esto es fundamental para comunicar malas noticias o emergencias.

Mientras que, el tercer punto es que, ante la incertidumbre y el miedo, la mejor manera de emplear el efecto heliotrópico es crear una visión y estrategia. Esto ayuda a tener mejores bases y una dirección clara para liderar a los demás.

“Al tener una visión, se desprenden metas, las cuales son importantes para darle un significado a los esfuerzos. Entonces al tener esta misión, nos ayuda a dibujar un futuro que representa el éxito colectivo”, señala Nora Taboada.

La vulnerabilidad no es debilidad

Un punto importante dentro del efecto heliotrópico es la vulnerabilidad, el cual facilita que las personas sientan confianza y empatía. Pero, esto no se debe confundir con debilidad o victimización.

En este contexto, es válido aceptar si la situación es complicada, pero en la medida de lo posible, expresar metas claras y también mencionar los puntos fuertes del equipo. Esto ayuda a crear un ambiente positivo.

Aunado a que 38% de las personas aprecia cuando un líder se basa en la ética o actúa con honestidad y transparencia, de acuerdo con Ipsos.