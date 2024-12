¡Cuidado! 4 errores navideños que arruinan tu marca

La temporada navideña es una de las más esperadas, tanto para los consumidores como para las marcas, pues las empresas suelen aumentar sus ventas; sin embargo, con el objetivo de llegar a más consumidores los negocios suelen cometer algunos errores.

Estos errores impactan en el emprendimiento a largo plazo, pues una mala comunicación queda en la mente de los consumidores por largos periodos y si la imagen de la compañía se ve modificado, el sentido de pertenencia se puede perder y por ende perder clientes fieles.

Error 1: “vestir” el logo

Natt Campos, estratega de branding dice que un error frecuente es querer “vestir” a la marca de una temporada y cambiar el logo al añadirle un gorro navideño. Aunque suene tentador, hacerlo es como disfrazar a la marca y terminar con el profesionalismo.

Como dice Carolina Herrera, ‘A los logos no se les ponen gorritos de navidad. No sean nacos’. Las estrategias tienen que estar ancladas a un por qué, no hacerlo para montarnos en la moda”.

Por ello recomienda no hacer transformaciones del logo, la identidad o cambiar la esencia de la marca, pues las estrategias tienen que centrarse en el por qué, no en la moda, de ahí la importancia de pensar a largo plazo.

No hacerlo puede traer consecuencias como falta de identidad y generar confusión en el cliente. Natt Campos detalla que, si se desea usar elementos navideños, lo ideal es hacerlo de manera estratégica, con colores que den un pequeño toque, pero sin modificar el logo o la identidad visual.

“Si estamos hablando de Navidad, se pueden hacer pequeños acentos a través de elementos muy bien pensados, por ejemplo colores estratégicos que vayan bien con la marca sin que esta pierda protagonismo. Lo más importante es la marca porque la temporada pasa”.

Error 2: Valores que no van con la marca

Natt Campos dice que otro error que cometen las empresas es montarse en tendencias por moda, cuando en realidad no coincide con los valores. Un caso frecuente es el greenwashing, que consiste en acciones sustentables que comunican las empresas, pero que en realidad no ponen en práctica.

Lo mismo pasa en Navidad, cuando las empresas comparten mensajes festivos, pero en realidad la esencia de la marca es más seria.

La coherencia es clave. No pierdas tu voz ni valores por intentar encajar. Lo único que lograrás es ser una fiel copia de lo mismo”.

Por ello, las marcas tienen que cuidar que comunicar y no solo subirse a una tendencia, “porque al final la audiencia siempre percibe esa falta de autenticidad y cuando el público se da cuenta que la marca no tiene esas conexiones dejan de consumirla. En lugar de generarse algo positivo se genera algo negativa hacia la marca”.

Error 3: Promociones sin alma

El fin de año es una de las épocas de mayor venta, de acuerdo con la Asociación Mexicana de venta Online, por ello los negocios suelen hacer descuentos agresivos, pero ¡cuidado!, puede ser contraproducente.

Ofrecer descuentos agresivos, sólo porque es Navidad, puede traer consecuencias, debido a que la marca puede perder exclusividad, pues aunque los nuevos consumidores se sentirán atraídos, los fieles se decepcionarán y podrán eliminar la marca de sus preferencias.

Incluso, el negocio puede ver afectada su logística, al no darse abasto con tantos pedidos y quedar mal con los clientes. Por ello es necesario diseñar estrategias que no sólo atraigan a los consumidores, sino que hagan que la marca que quede en la mente de las personas.

Natt Campos recomienda ofrecer algo único, como empaques personalizados, experiencias exclusivas como talleres, y en cuanto a las promociones, generar urgencia real: “Disponible hasta el 24 de diciembre o hasta agotar existencias”.

Las promociones genéricas no conectan con los consumidores, mejor apuesta por campañas alineada con los valores de la marca.

Error 4: Olvidar la experiencia del cliente

Brindar un mensaje sin personalizarlo y olvidar brindarle una buena experiencia al cliente es uno de los errores que más impacto puede tener en el consumidor, pues no se sentirá valorado por la compañía y difícilmente regresará a comprar.

Muchas marcas se olvidan durante todo el año de sus clientes y aparecen a último momento queriendo que la gente se sienta valorada e incluida por la marca, cuando el resto del año no lo han hecho, eso genera un rechazo”.

Las personas no van a responder a algo que haces una vez al año; hay que cuidar constantemente a los clientes, tanto nuevo como recurrentes.

Por ello, la especialista en branding recomienda siempre comunicar los tiempos de entrega, sobre todo en época decembrina, pues muchos están esperando el regalo para el intercambio o Navidad. Por ejemplo: “Para entregas antes del 24 realiza tu pedido antes del 5 de diciembre”.

También es importante personalizar las experiencias e incluir notas de agradecimiento escritas a mano, empaques temáticos o sorpresas como muestras gratis.