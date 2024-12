CEOs millennials, realidad que se extenderá en el 2025

Cuando se piensa en el perfil de los CEOs es común imaginar a personas mayores de 50 años, con una gran trayectoria ejecutiva y que han sido capaz de superar un sinfín de batallas; sin embargo, cada vez es más común ver a jóvenes en puestos directivos.

Aunque aún se ve con tabú que una persona joven esté al frente de una empresa, los millennials, nacidos entre 1982 y 1994, están asumiendo más puestos directivos y el 2025 será el año en que tomen mayor fuerza, revela el reporte de LinkedIn “Big Ideas: las tendencias que definirán el 2025 en México”.

La plataforma señala que 44% de los puestos ejecutivos están ocupados por millennials, mientras que el 48% por la generación X, en tanto, sólo en el 6% de los puestos están ocupados por baby boomers.

Líderes millennials con trayectoria en distintos campos

Además, los actuales directivos no sólo son más jóvenes, sino que tienen experiencias más diversas. Según la empresa de coaching The Work Shift, en el 2018 el 87% de las personas que llegaba a un puesto ejecutivo habían trabajado sólo en una compañía y en una sola función laboral, mientras que actualmente el porcentaje se redujo al 57 por ciento.

Esto quiere decir que las personas apuestan por nuevas experiencias y al estar en diversos puestos adquieren nuevas habilidades que les ayuda a tener un mejor liderazgo.

Diferentes funciones laborales, empresas y más pueden ayudar a los líderes aspirantes a mantener una ‘mentalidad de aprendizaje’ y permanecer abiertos a los desafíos”, revela el informe.

Millennials impulsados por la tecnología

Sin embargo, Alfredo Enrione, profesor de la Escuela de Negocios ESE Business School Chile, señala que en Latinoamérica la edad promedio de los CEOs es de 62 años, lo cual significa que la vida profesional la desarrollaron en un contexto diferente al que vivimos actualmente.

La mayoría de quienes toman decisiones estratégicas sobre el futuro de nuestras empresas formaron sus paradigmas empresariales en un mundo radicalmente diferente. Un mundo donde Internet era una novedad, las redes sociales no existían, y la sostenibilidad era un tema marginal”.

Ante los cambios tecnológicos y disruptivos se requieren líderes que impulsen la innovación y “los modelos mentales del pasado pueden ser más un lastre que un activo”.

Por ello, las visiones frescas de los millennials, impulsada por la tecnología, las nuevas preferencias de los consumidores y una fuerza laboral que busca líderes más cercanos, es clave para que las organizaciones apuesten por directivos jóvenes.

“Los millennials han crecido en un mundo donde la transparencia es la norma, no la excepción. Donde la sostenibilidad no es una opción, sino un imperativo. Donde la innovación no es un departamento, sino un modo de supervivencia. Esta perspectiva es invaluable en un directorio que debe navegar la transformación digital, la crisis climática y el cambio generacional simultáneamente”.

Alfredo Enrione puntualiza en que las organizaciones, y en particular los directorios, serán multigeneracionales, si bien, ya se ven empresas de este tipo, el papel de los líderes se centrará en crear equipos diversos, donde fluya la comunicación y el apoyo mutuo, para en conjunto solucionar problemas o crear nuevos proyectos.